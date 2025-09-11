渡辺直美 ５年前、全財産はたいて買ったＮＹの家「まだ住めてない」と告白 理由にオードリー「えっ？！」「どういうこと？」
米ニューヨークを拠点に活動する渡辺直美が１０日、テレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。５、６年前に全財産をはたいて買ったニューヨークの家に「まだ住めてないんです」と明かし、驚かせた。
２０１９年ごろには日米を行ったりきたりの生活で、２１年４月から本格移住。１９年ごろに「自分にプレッシャーをかけるため」に買ったＮＹの家について「その時買った家、まだ住めてないんですよ」と明かすと、若林は「えっ？！どういうこと？」、春日も「どういうこと？そこに、だって、ニューヨークで住んで…って…」とびっくり。
渡辺は「はい、改装がまだ終わってないんです。アメリカの人がちょっとゆっくりで…」と苦笑い。若林は「でも５年はさすがに…」、春日も「さすがにプレッシャーかけた方がいいんじゃないの？！」と苦笑いでツッコミ。渡辺は「ちょこちょこ（プレッシャー）かけてるんですけど、『あと少し、あと少し』って、１年、２年…どんどん伸びていって」と説明、ずっと「別に家を借りてる」とローンを払いながら、毎月家賃も支払っていることを明かしていた。