パソコン（PC）およびスマートフォン（スマホ）などの周辺機器を手がけるバッファロー（名古屋市）は、スティック型SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）「SSD-SDHU3」「SSD-SDU3」2シリーズを2025年9月中旬から順次発売する。

USB-C＆A端子を装備

いずれも、USB 3.2 Gen2に対応し、USB Type-C（USB-C）と同Type-A（USB-A）の両端子を装備。スマホ内の写真や動画を簡単にバックアップできる無料アプリケーション「写真バックアップ」に対応する。

USB-C端子側は厚めのスマホケースでも干渉しにくく、装着したまま挿せる独自設計を施す。

exFATでフォーマット済みのため、PCやスマホ/タブレットなど様々な機器でそのまま使える。容量は2.0TB、1.0TB、500GB、250GBを用意する。

「SSD-SDHU3」シリーズは、読み込み毎秒約1050MB以上、書き込み毎秒最大約950MBの高速データ転送を実現。大容量の動画や画像ファイルの転送も快適に行える。

カラーはブラック。

「SSD-SDU3」シリーズは、読み込み毎秒約600MB以上、書き込み毎秒約500MB以上の高速データ転送が可能だ。

カラーはブラック、ホワイトの2色。

いずれも価格はオープン。