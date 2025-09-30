成田悠輔氏「勉強は“奴隷の覚悟”を養うため」高校時代ほぼ勉強しなかった鬼才が語る教育論
経済学者であり、メディアでも異彩を放つ成田悠輔氏が、子育て情報サイト「KIDSNA STYLE」の公式YouTubeチャンネルの動画「成田悠輔の勉強法」に出演。自身の独特な勉強法から、日本の教育システム、さらには人生におけるトラブルの乗り越え方まで、常識を覆す持論を展開した。
インタビューは成田氏の勉強法というテーマからスタート。しかし、その実態は意外なものだった。「高校3年間とかはほぼ何もしていなかったんですよね」と明かし、センター試験では「ランダムに解くより低い点数をたたき出して、そのまま敗退した記憶があるんですよ」と衝撃の過去を告白。彼にとって勉強とは「好きでも得意でもない」ものであり、あくまで目的達成のための「ツールというか道具」なのだという。
さらに成田氏は、世の中で語られる「勉強」には3つの異質な要素が混ざっていると分析。それは「手段としての勉強」「目的としての勉強」そして「社会に生きる奴隷としての覚悟を養うための勉強」だという。「この3つって全く異質な勉強なのに、なぜかそれをガチャっと混ぜ合わせて一緒にやっちゃってる」と、現在の教育が抱える問題を鋭く指摘した。
この考えに基づき、学歴やテストの点数を上げるための勉強について「向いている人と向いていない人がいる」と断言。「向いていない人にとってとにもかくにもあんまりコスパが良くない」とし、「コスパの観点からそんなに頑張らないで離脱しちゃったりしたほうがいいんじゃないかなとさえ思います」と、大胆な提言も飛び出した。
対談は人生論にも及び、「基本大体みんな家族関係で大きなトラブルを抱えている場合がほとんど」と語る成田氏。「周りの人たちの、一見つつがなく暮らしているかに騙されてはいけない」と、誰もが何かしらの困難を抱えているのが普通だと説いた。彼の言葉の根底には、常識や“普通”に囚われず、物事の本質を冷静に見極めようとする、一貫した哲学が垣間見えた。
