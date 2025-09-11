橋本環奈は過去を振り返らない「悔しかったり、失敗とかはすぐ忘れます」
女優の橋本環奈（26歳）が、9月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。「過去を振り返らない」タイプだと語った。
橋本は今回、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。作品では同じ日がずっと繰り返される“ループ”が描かれることにちなみ、「もし同じ1日を繰り返すなら？」との質問で、「A：人生で一番悔しかった1日をリベンジする」「B：人生最高の1日をもう一度味わう」の2つの選択肢が用意された。
これに橋本は「B：人生最高の1日をもう一度味わう」を選んだが、「実は私、AもBもどっちも違う」と回答。
それは「過去を振り返らない」からで、「悔しかったりとか、失敗とかっていうのは、すぐ忘れます。もう悔やんでても仕方ない。やっちゃったことなので。終わったことだから過去を振り返らないのもそうだし、やっぱり思い出って美化されていくことがいいと思ってるので、人生最高の1日は思い出でありたいんですよ」と話し、インタビュアーを務めた俳優・鈴木福は「ステキ…。素晴らしい！すごく大事なマインドですね」と唸る。
そして鈴木が「いまたぶん、水卜（麻美）さんがワイプで『うんうん』って」と頷いていると語ると、ワイプの水卜アナは「ほんとに噛みしめてた。すごく素敵」と何度も頷いた。
