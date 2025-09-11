この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2025年も後半戦に突入し、不動産市場は活況を呈する一方で、その内実には複雑な動きが見られます。「自宅は今、売るべきなのだろうか？」と悩む所有者も少なくないでしょう。

最新の市場データを基に、2025年下半期の不動産価格はどう動くのか？そして、最適な売却のタイミングと、後悔しないための査定額の見極め方とは？

らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、八巻侑司さんと村田洋一さんが、プロの視点で徹底解説します。



◾️2025年上半期の振り返り：取引件数は急増も、価格は「二極化」が鮮明に

まず、直近の市場データ（2025年5月・東日本不動産流通機構）を見てみましょう。

・中古マンション： 成約件数は前年比+35%、価格も+10%と引き続き好調を維持。・

・中古戸建て： 成約件数は前年比+62.8%と爆発的に増加したものの、価格は+0.4%とほぼ横ばい。

「特に戸建て市場では、新築物件との競合が激しく、売れ行きは好調でも価格が伸び悩むという状況が顕著です。都心と郊外、マンションと戸建てで明暗が分かれる『二極化』が、より鮮明になっています」と八巻さんは分析します。



◾️2025年下半期の市況予測：都心と郊外で明暗、注目は「セカンドベスト」エリア

この二極化の流れは、下半期にさらに加速すると予測されます。

・都心部（マンション・戸建て）： 引き続き堅調に推移。

・郊外（特に戸建て）： 新築との競合や建築コストの高騰を受け、価格が下落に転じる可能性に注意が必要。

「一方で興味深いのが、都心から1時間ほどの『セカンドベスト』と呼ばれるエリアの動向です。都心での購入を諦めた層からの需要が集中し、競争が激化しています。そのため、物件によっては都心以上に『高値チャレンジ』が成功しやすい状況も生まれています」と村田さんは指摘します。



◾️「査定額」の正しい見極め方とは？

「この査定額で本当に売れるのか？」という疑問は、売主にとって最も重要な関心事です。その見極め方について、八巻さんは「査定額を変えうる『変数』を、事前にどれだけ説明してくれるか」が鍵だと言います。

「信頼できるエージェントは、『競合物件が新たに出たらどうするか』『ホームインスペクションで不具合が見つかったらどうするか』といった、価格を変動させる可能性のある要因＝『変数』を事前にすべて洗い出し、対策まで提示してくれます。単に高い査定額を提示するだけでなく、あらゆる可能性を共有してくれるかどうかが、見極めのポイントです」（八巻さん）



◾️結局、不動産の「売り時」はいつなのか？

では、結局のところ、不動産を売るのに最適なタイミングはいつなのでしょうか。

「市場の動向以上に優先すべきは、お客様ご自身の『ゴール設定』です」と村田さんは断言します。

「『いつまでに、いくらで売りたい』という明確なゴールをまず設定し、そこから逆算して売却活動の開始時期を決めるのが、最も後悔しない進め方です。その上で、エリアごとの市況を踏まえた戦略を立てます。例えば、価格下落リスクのある郊外の戸建てなら『早めの売却』、市況が安定している都心なら『じっくり高値を待つ』など、最適なタイミングは物件とお客様の状況によって全く異なります」（村田さん）



【まとめ】

2025年下半期の不動産市場は、「二極化」をキーワードに、エリアや物件種別によって明暗が大きく分かれる展開が予想されます。マクロな市場動向に惑わされず、ご自身の物件の特性とライフプランに基づいた、緻密な売却戦略を立てることが、これまで以上に重要になっています。

