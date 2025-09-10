「応援してくれるサポーターが、また一人増えました」仙台FWエロンに第1子長女が誕生
ベガルタ仙台は10日、FWエロン(27)の第1子となる長女が5日に誕生したことを発表した。
ブラジル出身のエロンは昨季から仙台に所属。今季はここまでJ2リーグ戦18試合に出場し、3ゴールを記録している。
クラブ公式サイトを通じ、「私を心より応援してくれるサポーターが、また一人増えました。私たち家族にとっては海外となる日本で多くの苦労もありながら、無事に出産を終えた妻と、元気に誕生してくれた我が子に感謝を伝えたいです。日常生活ではもちろんですが、サッカー選手として全力でプレーすることで、父としての姿を見せます」とコメントした。
