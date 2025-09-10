朝から夜まで！ 広尾のフレンチに凄腕のシェフが就任してパワーアップ

グルメ情報に精通している方々が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも特におすすめのお店を教えていただきます。フードパブリシストの高橋綾子さんが選んだのは？

食通が見いだした、今月の新店

新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない！」という人も多いのではないでしょうか。

そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。

今回は、フードパブリシストの高橋綾子さんにお答えいただきます。

今月のベストワン

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A. 「d’ici」です

凄腕のシェフが就任して今年6月にリニューアルオープンした「d’ici」。料理だけでなく営業スタイルも一新、すべてにおいて客側の視点に立った配慮がなされ、フランス料理って楽しいなと思わせてくれます。ブレックファストは8時から10時まで、引き続きランチが10時から16時まで、少し時間をおいてディナーが17時半から22時半までという、まさに広尾という街にマッチした営業時間です。

「メゾンエリア」

店内は一人でも子ども連れでも気遣うことなく利用できるカジュアルな「ラウンジエリア」と、空間を贅沢に使った丸テーブルが印象的な「メゾンエリア」に分かれていて、シチュエーションによって選べます。

「フォアグラと鰻ととうもろこしのミルフィーユ仕立て ソースペリグー」

その上、行きたい時間に予約でき、コースもあるけどアラカルトでもOK、ワインはペアリングではなくプリフィックス。ここには“選ぶ”という楽しさがぎっしり詰まっているのです。もちろん「おまかせ」を選ぶこともでき、自由気ままという言葉がぴったりのお店です。

「いさきのポワレとピサラディエール ニース風」

ブレックファストはパンやサラダ、ランチはガレットやメインディッシュなど、時間によって提供するメニューが異なるのも魅力的。その料理を作るのはクラシカルフレンチの名店「ル レカミエ」のオーナーシェフである父親の元で学び、「おはらスレストラン」「ガストロノミー ジョエル・ロブション」「メゾンドミュゼ」で腕を磨いた藤原裕太シェフと聞けば、フランス料理マニアでなくても気になるはず！

Q. おすすめメニューは？

A. 「仔羊背肉のロティ ピスタチオ風味」です

フランス料理ならではの見た目の華やかさも食指を動かします 写真：お店から

プリフィックスコースのメイン料理の中から選んだのがこちら。プラス500円ですがこれにして良かった！ 仔羊は驚くほどやわらかくてふんわりして、脂まで美味！ 独特な羊の香りはピスタチオやソースの風味と相まって、穏やかに鼻腔をくすぐります。クラシックな料理は“お手のもの”なシェフの探究心と経験から磨かれたセンスが加わり、親しみやすさの中に新しさを感じる一皿です。

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆d'ici住所 : 東京都港区南麻布5-2-40 日興パレス南麻布 1FTEL : 050-1721-6422

高橋 綾子

フードパブリシスト。国内外ファッションブランドのプレスとして従事した中で肥えた“食”へのこだわりは、その後の素晴らしい人々との出会いと相まっていつしか人生そのものに。その間に培った食のデータと人脈を武器に“喜ばれるレストラン”の発掘に勤しむ日々。おいしいものしか喉を通らない不思議体質。

※価格は税込。



文・撮影：高橋綾子、食べログマガジン編集部

