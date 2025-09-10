Image: Apple

これも必然だったのかな。

今晩どどーんと発表されたiPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max、そしてiPhone Air。いろいろ話題はありますが、ひとつの時代が終わったなーと実感したのが、全モデル「eSIM」仕様となったことです。

ご存知の通り、スマートフォンなどの通信機器は、キャリアを通じて電話回線を利用するために、SIMというものが必要になります。これまでは、小さなカード型のSIMカード（サイズは各種あります）をスマホにぶっ刺して使っていたのですが、新iPhoneからはこのSIMカードが廃止され、eSIMオンリーになりました。

eSIMは、物理的なカードではなく端末に内蔵されたSIM機能のこと。カードが不要のため、キャリアと契約した際にSIMカードが不要になり、紛失の恐れがなくなります。また、オンラインで手続きが完了するので、郵送などの手間も省けます。

海外旅行に行ったときなどは、現地でオンライン手続きさえすれば、すぐに使えるようになるというのもメリットですね。

実は、最近のiPhoneはデュアルSIM仕様となっていて、物理SIMとeSIMの両方が使えました。新iPhoneたちもデュアルSIM仕様で、eSIMを2回線登録できます。

今までeSIM未体験で、今回新iPhoneにするという方は、初のeSIM体験となりますね。結構便利だと思うので、楽しみにしててくださいね。

