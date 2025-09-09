ウィリアム・ギブスンによる伝説のサイバーパンク小説『ニューロマンサー』が2025年8月20日に早川書房から新版で刊行された。

【画像】ウィリアム・ギブスンによる『ニューロマンサー』新装カバーなど

『ニューロマンサー』は、故・黒丸尚の電撃的訳文はそのままに、装幀・解説・付録を一新。装幀は「ラファティ・ベスト・コレクション」『危険なヴィジョン』など数々のSF作品を手がけた川名潤が担当。歴代の『ニューロマンサー』カバーを手がけた奥村靫正、木山健司の意匠を受け継ぎつつ、現代の視点で“サイバーパンクの本質”に切り込む鮮烈なデザインで復活した。

解説は旧版でも筆を執った山岸真が改めて執筆。「解説不要の作品」と謳われた本書、その現代的な価値はどこにあるのか。ギブスンとSF、そして我々の現在地を問い直す。特別付録として山岸による用語集「スプロール・インデックス」を収録（『SFマガジン』2025年8月号記事を加筆修正）。擬験（シムスティム）や転（フリップ）といった用語理解の手助けとなり、没入（ジャック・イン）感の高い読書体験が提供される。

『カウント・ゼロ』『モナリザ・オーヴァドライヴ』『クローム襲撃』なども続々新版で刊行予定。復刻カバー版の展開やサインカードが当たるキャンペーンなど、〈スプロール〉三部作の魅力が詰まった”ギブスン復刊計画”が始動される。『ニューロマンサー』の刊行とギブスン復刊計画を記念し、特別企画が展開される。

〈特別企画詳細〉■初版デザインを手がけた奥村靫正の復刻カバーが配布YMOなどアーティストのレコード・CDジャケットデザインを始め、広告デザインなど幅広い分野で革新的な作品を生み出してきた奥村による初版カバーデザインが数量限定で復刻。

※新版カバーの上から復刻カバーを巻いた、ダブルカバー仕様になります。※復刻カバーは一部書店にて販売。ネット書店でのご購入は新版カバーのみとなります。※復刻カバー配布店舗は下記URLにてご確認いただけます。品切れの際はご容赦下さい。

■読者プレゼントキャンペーン「ギブスン復刊計画」でしか手に入らない特典。上記各新版の帯に記載のQRコードよりフォームにアクセスし、設問に沿って対象商品の購入レシート画像データを送信。当選の知らせは、景品の発送となる。

Ａ賞 著者直筆サインカード（抽選）Ｂ賞 オリジナル・アクリルキーホルダー（抽選）Ｃ賞 オリジナル・ステッカー（応募者全員プレゼント）

■著者紹介ウィリアム・ギブスン1948年、アメリカ出身。 1984年刊、初長篇にして〈スプロール〉三部作の第一作『ニューロマンサー』はネビュラ賞、 フィリップ・K・ディック賞、 ヒューゴー賞を受賞。「サイバーパンク」の代名詞的作品として知られる。 長篇に 『カウント・ゼロ』『モナリザ・オーヴァドライヴ』、 〈橋〉三部作、〈ビゲンド〉 三部作など、 短篇集に 『クローム襲撃』、 ブルース・スターリングとの共作に『ディファレンス・エンジン』 がある。

■推薦コメント大澤博隆（慶應義塾大学准教授、日本SF作家クラブ元会長） 「物語と現実両方の情報技術をリードした記念碑的名作」

せきぐちあいみ（VRアーティスト） 「最新のVRデバイス以上に肉体への感覚が鮮明に拡張される新体験」

松島倫明（『WIRED』日本版 編集長） 「かつてギブスンに『なぜ人類は22世紀を想像できないのか？』と問われたことがある。きっとそれは本書のせいだ」

暦本純一（東京大学大学院情報学環教授） 「人工超知能の到来が見えてきた今、超AI-SFとしても読まれるべき作品」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）