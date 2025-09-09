ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¦»°±ºÍþÍè¡í¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡í¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡×¥Þ¥¤¥ó¥É¡© ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¹¥È¯¿Ê
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ ¥ì¥Ý¡¼¥È#£³
¡Úº£µ¨¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡×¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¡Û
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¦»°±ºÍþÍè¥Ú¥¢
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨¤Ï¸ÞÎØ½éÀ©ÇÆ¤Ø¤È»ëÀþ¤òÄê¤á¤ëÌÚ¸¶Î¶°ì¡¦»°±ºÍþÍè¥Ú¥¢¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¹ñºÝÂç²ñ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡Ê£¹·î£µ¡Á£·Æü¡Ë¤Ï¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë³ê¤ê¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê226.05ÅÀ¡¿2025Ç¯À¤³¦¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ë¤ËÆùÇö¤¹¤ë222.94ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£´üÂÔ¤òÂç¤¤¯ËÄ¤é¤Þ¤»¤ë³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º£¹·î£¶Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡ØPaint It Black¡Ù¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÀÖ¤È¹õ¤Î°áÁõ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£º£²Æ¤Ï¡¢Îý½¬µòÅÀ¤Î¥«¥Ê¥À¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¼ê¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£µ¨¤Ï½àÈ÷¤¬ËÜÅö¤ËÁá¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ±éµ»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»°±º¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢ÎÏ´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¡££³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤È¥¹¥í¡¼£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ë¤ÏÍð¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Õ¥È¤È¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤âºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥ì¥Ù¥ë£´¤Ë¡£79.94ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Îý½¬¤¬ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾õ¤ÎÉ¾²Á¤òÃÎ¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤ÈºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤ò¼è¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»°±º¡Ë
¡ÖÅÀ¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬£²¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£¤½¤³¤ò¥ì¥Ù¥ë£´¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢80ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µîÇ¯¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÎý½¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç......¡£¥±¥¬¤Ê¤¯¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë¡ÚÊØ¾è¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¡Û
¡¡º£µ¨¡¢½çÄ´¤Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÌÚ¸¶¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£ºòµ¨¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤Î¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¡¢·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆµÕ¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿È¿¾Ê¤ò¤â¤È¤ËÌÚ¸¶¤Ï¡¢¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤¬Êø¤ìµî¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤Þ¤¿¼¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤«¤é»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë
¡¡±éµ»½ªÎ»¸å¤Î´î¤ÓÊý¤Ë¤â¥Ú¥¢¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¾¯¤·º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»°±º¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Ï¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÙ¤Ç¡Ê»°±º¡ËÍþÍè¤Á¤ã¤ó¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÊý¸þ¤Ø¤¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤¿µ²±¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£½½Ê¬¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ"ÊØ¾è¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º"¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¡Ú¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¡×Îý½¬¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¼«¿®¡Û
¡¡Íâ£·Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¹¥¤¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¾¯¤·°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤À¡£
¡¡¤À¤¬º£µ¨¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦²ò¼á¤ò¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥Þ¥ê¡¼¡á¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ç¥å¥Ö¥ì¥¤¥æ»á¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤ä¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬Á°¤È»î¹çÁ°¤Î¶õµ¤´¶¤âËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»°±º¡Ë
¡Ö²Æ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤è¤¦¤È¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Õ¤¿¤ê¤Î³ê¤ê¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£SP¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë³ê¤ê¤ÈÆ°¤¤ÇGOE¡Ê½ÐÍè¤Ð¤¨ÅÀ¡Ë²ÃÅÀ¤â³Î¼Â¤Ë²Ô¤°±éµ»¡£¸åÈ¾¤Î£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤Ï»°±º¤¬Î¾ÂÃåÉ¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¥¹¥í¡¼£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ÏÅ¾ÅÝ¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÚ¸¶¤¬²£¤Ë¤Ê¤ê»°±º¤ÎÂÎ¤òÎ¾¼ê¤Çº¹¤·¾å¤²¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ï143.00ÅÀ¤Ç¹ç·×¤Ï222.94ÅÀ¡£ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£´°Ì¤Î¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¡¿¥ë¥«¡¦¥Ù¥ë¥é¥ï¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤ò¤µ¤é¤ËÆÍ¤Êü¤·¤Æ10.04ÅÀº¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÅÀ¿ô¤ò¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½éÀï¤«¤é½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£ºòµ¨¤Ï¡¢199.55ÅÀ¤À¤Ã¤¿½éÀï¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢ÇÕ¡Ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤è¤¦¤ä¤¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤äÀ¤³¦¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤ÇÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£µ¨¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤¤¤¤ÅÀ¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÌÚ¸¶¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°áÁõ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤òÃå¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉÔ°Â¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤Î´Ø·¸¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤¦¤Þ¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Õ½ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°áÁõ¤òÃå¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤òÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹ñºÝÂç²ñ½éÀï¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹½¤¨¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢£¹·î²¼½Ü¤Î¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕ¤ò·Ð¤Æ¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè£±Àï¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¤ÈÂè£µÀï¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¡£12·î¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦Ì¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿»Ñ¤òÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£