マルベリーがY2Kを象徴する名作バッグ「ロクサンヌ」を復刻　キャンペーンにはシンシア・エリヴォが登場

英国発のライフスタイルブランド「マルベリー（Mulberry）」が、2000年代を象徴するアイコンバッグ「ロクサンヌ」を9月8日から復刻販売する。全国のマルベリー店舗と公式オンラインストアで取り扱い、価格帯は5万3000〜23万8700円。

ロクサンヌは、パンキッシュな金具やベルトのデザインが特徴。2004年の誕生以来、ケイト・モス（Kate Moss）やメアリー＝ケイト・オルセン（Mary-Kate Olsen）など多くの著名人に愛された。今回の復刻では、「ミニ ロクサンヌ」と「スモール ロクサンヌ」、「ロクサンヌ ショルダー」、「ミニ ロクサンヌ ショルダーバッグ」が登場。オリジナルモデルのY2Kテイストは受け継ぎつつ、真鍮製バックルを採用するなどディテールを洗練させ、より軽量で多機能なデザインとなっている。また、シリーズのアイコニックなディテールを取り入れた財布「ロクサンヌ ウォレット」も展開する。

キャンペーンヴィジュアルには、映画「ウィキッド」でも話題となった俳優のシンシア・エリヴォ（Cynthia Erivo）を起用。マルベリーの長年のコラボレーターである写真家ティム・ウォーカー（Tim Walker）が撮影を担当した。ロープスイングや暖炉、装飾的な柄のカーペットが広がる色彩豊かな空間で、幻想的な世界観を表現している。

