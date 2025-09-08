この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『AIでリサーチ時間を90%削減！「効率×成果」を最大化する方法』では、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の運用メンバー百華氏が、AIを活用した業務効率化のリアルな体験を披露した。動画冒頭で百華氏は「私は広告の運用とコンサルタントを担当しておりまして、Google、Yahoo、Metaなど5つの媒体を運用しています」と自己紹介。新卒1年目ながら、「若いのにたくさん仕事を任せていただいてありがたいです」と、早くも責任あるポジションを任されていることを笑顔で語った。



百華氏は普段使いしているAIツールについて、「ChatGPTとFeloを使用していますが、特にFeloが大好きです」と断言。検索代理や企業分析機能により「リサーチ時間が4分の1に削減されました。以前は2～3時間かかっていた業界調査が、今では数十分で完了。定時に帰れるようになって本当にありがたい」と劇的な効率化を強調した。「SWOT分析やマインドマップの自動生成もありがたくて、資料作成もコピペで済む。資料作りが3時間から1時間以内に短縮されています」と、その効果を語る。



また、ChatGPTの使い方については「主に敬語や日本語表現のチェックの壁打ちで活用しています。メールやチャットの文面が正しいか不安なとき、ChatGPTに確認してから送っています」と運用現場ならではの活用法を説明。さらに、「広告施策のアイデア出しにも使いますが、無料版ではやはり分析が甘い部分も。自分の思考を加えて質を高めています」と、AIの長所と限界を見極めた使い方を大切にしていると明かした。



FeloとChatGPTの比較について問われると、「Feloは偽情報（ハルシネーション）が本当に少なくて、安心して使える。一方でChatGPTは、たまにおかしな日本語や誤情報を出すこともあるので、必ず自分でファクトチェックして精査しています」と慎重な姿勢を強調。「AIの情報を鵜呑みにせず、自分でも精査した上で利用することが大切」と現在の業界トレンドにも警鐘を鳴らした。



最後に百華氏は「運用者は担当するお客様も媒体も多いので、AIなどを活用してリサーチや資料作成の時間を節約し、アカウント分析や施策立案といった本質的な仕事に集中すべき」と力説。「社会人の方はみなさんAIを活用してほしいですね」と呼びかけ、さらなるAI活用の広がりに期待を寄せた。動画の締めでは、「今後もアカウントをガンガン分析します」と前向きな言葉で結び、業務効率化への熱意が印象的な内容となった。