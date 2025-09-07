２点を追う神戸がトゥーレル退場で数的不利に。リードを守り抜いた横浜FCが４強に駒を進める【ルヴァン杯】
Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。ノエビアスタジアム神戸では、ヴィッセル神戸と横浜FCが対戦した。
第１戦は横浜FCが２−０で勝利。劣勢の神戸は26分に数的不利に。マテウス・トゥーレルが激しいスライディングタックルで一発レッド。10人での戦いを余儀なくされる。
それでも神戸はポゼッションで上回り、試合を優位に進めるが、横浜FCの堅い守りを崩し切れず。試合は０−０で折り返す。
迎えた後半、神戸がさらに攻勢を強める。果敢に攻め立て、84分に大迫勇也がヘディングシュートでネットを揺らす。
だが、神戸の反撃はここまで。第２戦は１−０で勝利したが“逆転”には至らず。２戦合計２−１で横浜FCが逃げ切り、４強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
第１戦は横浜FCが２−０で勝利。劣勢の神戸は26分に数的不利に。マテウス・トゥーレルが激しいスライディングタックルで一発レッド。10人での戦いを余儀なくされる。
それでも神戸はポゼッションで上回り、試合を優位に進めるが、横浜FCの堅い守りを崩し切れず。試合は０−０で折り返す。
迎えた後半、神戸がさらに攻勢を強める。果敢に攻め立て、84分に大迫勇也がヘディングシュートでネットを揺らす。
だが、神戸の反撃はここまで。第２戦は１−０で勝利したが“逆転”には至らず。２戦合計２−１で横浜FCが逃げ切り、４強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”