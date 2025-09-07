横浜FCが逃げ切りに成功。準々決勝を突破した。写真：鈴木颯太朗

　Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。ノエビアスタジアム神戸では、ヴィッセル神戸と横浜FCが対戦した。

　第１戦は横浜FCが２−０で勝利。劣勢の神戸は26分に数的不利に。マテウス・トゥーレルが激しいスライディングタックルで一発レッド。10人での戦いを余儀なくされる。

　それでも神戸はポゼッションで上回り、試合を優位に進めるが、横浜FCの堅い守りを崩し切れず。試合は０−０で折り返す。
 
　迎えた後半、神戸がさらに攻勢を強める。果敢に攻め立て、84分に大迫勇也がヘディングシュートでネットを揺らす。

　だが、神戸の反撃はここまで。第２戦は１−０で勝利したが“逆転”には至らず。２戦合計２−１で横浜FCが逃げ切り、４強に駒を進めた。

