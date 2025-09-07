この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで発信を続けるアートテラー・らち氏が、「本当は怖い絵画｜フランスの国王伝説に隠された嘘みたいな真実とは？【クローヴィス2世の息子たち】」と題した動画を公開。今回は、19世紀フランスの歴史画家エバリスト・ビタル・ルミネによる「クロービス2世の息子たち」を取り上げ、王族の親子に秘められた残酷な伝説と、その時代背景を徹底解説した。



動画冒頭、らち氏は「この回が、あまりに残酷な親子の物語です」と断言。ベッドのような小舟に横たわる二人の男性が描かれた同作について「最初この二人はすごく貧しい人なのかなって思ったんです」と率直な第一印象を明かしつつ、よく見ると衣服や毛布、足元の装飾品が異様に豪華なことを指摘し、「彼らはフランク王国の王子という高貴な身分であったことを示しています」と語った。



本作の題材になった伝説についても詳しく解説。フランク王国メロビング朝5代目の王・クロービス2世が、遠征中に自らの息子たちが反乱を起こしたため、「父であるクロービス2世の指示」で、二人の息子の手足の神経を焼き、オールも舵もない小舟に乗せてセーヌ川に流したという痛ましいエピソードを紹介。「彼らの絶望感と孤独感が、より一層強調されているのが分かります」と、その象徴的な演出に注目した。



ただし、実際のクロービス2世には反乱鎮圧や厳罰の史実は残されておらず、伝説の多くは12世紀以降、修道院や関連組織の“思惑”から語り継がれたものだと説明。「この伝説は、修道院自身によって、あるいはその周辺の文脈で生み出された可能性を強く示唆しています」と指摘する一方、ルミネがドラマチックかつリアルな様式でこうした物語を描いた意味についても「19世紀フランス、ロマン主義の潮流の中で再発見され、当時の大衆の感性に合う形で視覚化されました」と背景を語った。



