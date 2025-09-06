¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¤ËV»ú²óÉü¤µ¤»¤ë"3¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý"¡£¤É¤óÄì¤Ç»ñ¶â¤¬¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡¢º£¤¹¤°¼ÂÁ©¤·¤í¡£¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾è¤ê±Û¤¨Êý¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤¬µçÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬µçÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢·ù¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢·Ð±Ä¤È¤«¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸½¼Â¤Î¸·¤·¤µ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¡È¥ä¥Ð¤¤¡ÉÁêÃÌ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬Äó¼¨¤¹¤ëV»ú²óÉü¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍÆ¼Ï¤ò¤·¤Ê¤¤·ÐÈñºï¸º¡×¡£¤½¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤í¤¦¤¬¡¢¥¯¥Ó¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢´¶¾ð¤ÏÁ´ÉôÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£·Ð±Ä¼Ô¤Î¡È¥¨¥´¡É¤ä¡È¥×¥é¥¤¥É¡É¤¬·èÃÇ¤òÆß¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¸·¤·¤¯²ü¤á¡¢¡Ö¼é¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤ÆÇä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È·é¤¤»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡Ö¿ô¡×¤ÇÂÇ³«¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤À¡£¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ê»þ¡ÄÉü³è·à¤ò¾å¤²¤¿»þ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¿ô¤ò1000¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¿ô¤ÎË½ÎÏ¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÃÎ¿Í¡¦Ì¾»É¡¦¿ÆÂ²¡¦¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¡È1000¿Í¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡É¹ÔÆ°¤³¤½¤¬Æ»¤ò³«¤¯¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö1000¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Æ¬¤ò²¼¤²Â³¤±¤¿¤é¤À¤¤¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡£¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¤È¡¢¼«¸Ê³«¼¨¤Î½ÅÍ×À¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¹ÔÆ°ÎÌ¤Î¿ô¡×¤È³åÇË¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎV»ú²óÉü»öÎã¤ä¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¡È²¸ÊÖ¤·¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤Îº¬ËÜ¤âÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö±Ä¶È¤ÎºÇ¶¯¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡É¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤Æ¼þ°Ï¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢½õ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤³¤½¼«Ê¬¤ä¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÃª²·¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¿Í¤ËÍê¤ê¡¢Á´¤Æ¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤¬µçÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬µçÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢·ù¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢·Ð±Ä¤È¤«¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸½¼Â¤Î¸·¤·¤µ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¡È¥ä¥Ð¤¤¡ÉÁêÃÌ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬Äó¼¨¤¹¤ëV»ú²óÉü¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍÆ¼Ï¤ò¤·¤Ê¤¤·ÐÈñºï¸º¡×¡£¤½¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤í¤¦¤¬¡¢¥¯¥Ó¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢´¶¾ð¤ÏÁ´ÉôÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£·Ð±Ä¼Ô¤Î¡È¥¨¥´¡É¤ä¡È¥×¥é¥¤¥É¡É¤¬·èÃÇ¤òÆß¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¸·¤·¤¯²ü¤á¡¢¡Ö¼é¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤ÆÇä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È·é¤¤»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡Ö¿ô¡×¤ÇÂÇ³«¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤À¡£¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ê»þ¡ÄÉü³è·à¤ò¾å¤²¤¿»þ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¿ô¤ò1000¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¿ô¤ÎË½ÎÏ¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÃÎ¿Í¡¦Ì¾»É¡¦¿ÆÂ²¡¦¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¡È1000¿Í¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡É¹ÔÆ°¤³¤½¤¬Æ»¤ò³«¤¯¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö1000¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Æ¬¤ò²¼¤²Â³¤±¤¿¤é¤À¤¤¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡£¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¤È¡¢¼«¸Ê³«¼¨¤Î½ÅÍ×À¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¹ÔÆ°ÎÌ¤Î¿ô¡×¤È³åÇË¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎV»ú²óÉü»öÎã¤ä¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¡È²¸ÊÖ¤·¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤Îº¬ËÜ¤âÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö±Ä¶È¤ÎºÇ¶¯¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡É¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤Æ¼þ°Ï¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢½õ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤³¤½¼«Ê¬¤ä¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÃª²·¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¿Í¤ËÍê¤ê¡¢Á´¤Æ¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡Ø¥´¥ß¤¬Êõ¤Î»³¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¡Ù¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ö¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤¤ÌÙ¤±Êý¤Ë¤¢¤ê¡×
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬²òÀâ¡ÖAppleÅª¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡ÈÀ¤³¦´Ñ¤ÈÃç´Ö°Õ¼±¡É¤À¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÁ©¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ª½¸µÒ¡¦ÈÎÇä¡¦¾¦ÉÊÀß·×¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈÁ´¤Æ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò°ìÈ¯²ò·è¡ª¡Ú¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡Û¸½ºßCMO¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È»ö¶È¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³¡¢M¡õA¡¢IPO¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤âÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë½Ð»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£