お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が5日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。「0.000004％」の確率で起こった出来事を振り返った。

「真逆の健康情報に振り回されてない?」という話題から、ノブは「そう。俺も…アニサキスってあるじゃないっすか。寄生虫。生魚のやつ」と切り出した。

5年前に、しめ鯖を食べて当たったことを振り返りつつ「めっちゃ珍しい。それって0.5％くらい」と当たる確率が低いことを伝えた。

しかし「もう、それ僕1回起こったから、そんなことないだろうと思ったら…本当に今から4日前、またアニサキス入られて」と、まさかの2回目が当たったことを明かした。

激しい腹痛により病院で処置してもらうと、医師から「2回入る人なんか聞いたことない」と驚かれたという。2回当たる確率についてノブは「0.000004％」と天文学的な確率だとし、スタジオを驚かせた。

この数字に「どんな確率なんやろうと思って」とAIのChatGPTに「どんな出来事に値するの?」と入れた。すると、「アニサキスが2回当たること」と、ウソのような回答だったことを振り返って笑いを誘った。