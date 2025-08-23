ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 千鳥ノブの「ほっそり激変」にSNS騒然 食欲減退を明かしたことも ノブ(千鳥) 千鳥 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 千鳥ノブの「ほっそり激変」にSNS騒然 食欲減退を明かしたことも 2025年8月23日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 19日放送の「相席食堂」に出演した千鳥のノブについて、FLASHが伝えた 一部のファンから、「なんか痩せてるな」といった声が上がったそう 過去には番組で、「ラーメン1杯が食えない」と吐露していたと芸能記者 記事を読む おすすめ記事 〈スタッフが何度も注意するも…〉映画館が「観客のマナー違反」で異例の謝罪…居合わせた客が語る迷惑客の一部始終 2025年8月22日 11時0分 対向車線のバスと衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡 母親に禁錮4年を求刑「二度と車を運転しない」 福岡地裁 2025年8月22日 11時10分 ピコ太郎 ＰＰＡＰ大ヒットで毎月の印税額を告白「８億回まわってまして…」 2025年8月22日 21時43分 「とうとう福山雅治が出たか」古坂大魔王がフジ問題に絶句 ミッツも「ラスボス」と形容 2025年8月22日 19時51分 “裏アカ”流出疑惑の土屋太鳳、炎上画像が拡散し続けるも“言い訳”に終始 “不正アクセス”主張か 2025年8月22日 16時0分