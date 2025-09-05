流通経済大柏主将MF島谷義進の水戸入団が内定!「武器はデュエルやセカンドの回収、運動量と熱いプレー」
水戸ホーリーホックは5日、流通経済大柏高の主将MF島谷義進の26シーズン加入が内定したと発表した。
島谷は愛知県出身で、中学まで愛知県でプレー。高校から千葉県の流経大柏高に進学した。最終学年の今季はDF増田大空とともに“ダブル主将”を務めている。
クラブを通じ「自分の武器は中盤でのデュエルやセカンドの回収、ピッチを駆け回る運動量と熱いプレーです!その武器を水戸ホーリーホックの勝利のために全力で発揮したいと思います」とコメント。
西村卓朗GMも「運動量が豊富で、守備においては現代サッカーに必要な献身性と連続性に長けており、ボールを奪うことができる選手。攻撃面においても、リズム良くボールを動かし、周りと繋がることができ、非常に前向きで、陽の空気を醸し出せるパーソナリティーも特徴の一つで、上の世界で活躍していける要素を多く身につけていると感じています」と期待を寄せた。
