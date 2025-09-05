「最近はめっきり少なくなりましたが、ちょっと前までは中居さんから定期的に“呼び出し”を食らってましたね」

そう語るのは、中居氏の知人だ。“中居氏”とは、国民的アイドルグループSMAPの元メンバーの中居正広氏（53）のこと。

「中居氏は1月に芸能界引退を発表。その後、3月末には、中居氏が元フジテレビの女性アナウンサーに働いた行為をフジテレビが設置した第三者委員会から“性暴力”と認定されました。

この認定に対して中居氏は不服だったようで、代理人弁護士を通じて度々反論しています。《一般的に想起される暴力的、または強制的な性的行為は確認されなかった》などと主張していました」（前出・スポーツ紙記者）

中居氏は、昨年12月に『女性セブン』と『週刊文春』によって自身の女性トラブルを報じられて以降、公の場に一度も姿を現していない――。前出の知人が、そんな中居氏の“隠遁生活の様子”を語った。冒頭にあるように引退後、地元の湘南と都内の自宅を往復する生活をしているようで、

「僕が呼び出されるのは、湘南のほうです。飲み会のメンバーはかなり厳選していて信頼できる人しか呼んでいないようでした。中居さんを含めて3、4人と超“少人数”ですから。数回行われ、すべて居酒屋などの“外食”。人目を気にする割に、家飲みではなかったです。

初めて呼び出された際、久しぶりだった中居さんの姿はかなりやつれていましたね……」（前出・中居氏の知人、以下同）

気の置けない仲間同士の飲み会でもタブーがあって……。

「中居さんは今回の女性トラブルやフジテレビ問題に対して、僕らに不満を言うようなことは一度もありませんでした。ただ、その話題にとてもセンシティブになっている感じはあったので、僕らも飲み会で触れることは一度もありませんでした」

いっぽうで、中居氏はこんなことをボヤいていたという。

「本気なのかどうかはわかりませんが、“もう芸能界に戻る気はない”と呟いていましたね。でもすでに中居さんは芸能界引退を宣言しているわけで……逆に未練があるのかなとも思ってしまいました」

本誌でも8月20日配信の記事で、中居氏がYouTubeなどを通じた動画配信で復帰する構想があると報じている。Xでは《#中居くんを守りたい》《#中居くんを返して》という言葉が数多く投稿されるほど、熱狂的なファンは今でも中居氏を支持。こうしたファンに対し、中居氏は自分の言葉で感謝や近況を伝えたいというのだ。

親しい知人には、“本音”が漏れていたようだ――。