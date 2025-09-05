【今週の数字】モダンリテール編（8/29〜9/4）：高級スーパーのエレウォン、NY初進出 ほか
「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月29日（金）〜9月4日（木））を数字とともにご紹介します。
約530万円
高級スーパーのエレウォン、NYの超高額クラブ内に出店米LA発の高級スーパー、エレウォン（Erewhon）が、NYに初進出する。場所はウエストビレッジの120リロイ・ストリートで、会員制スポーツ施設プライベート・パデルクラブ内に小型店舗を開業する。入会金は3万6000ドル（約530万円）と超高額。キース（Kith）創業者ロニー・ファイグ、カイレ家による不動産投資・開発会社ミッドタウン・エクイティーズ（Midtown Equities）、カフェ・モガドールのオーナーらが手掛け、2025年末の完成をめざしている。投資額は700万ドル（約103億円）（Feed Me）。
25%
アメリカンイーグル、シドニー・スウィーニー効果で株価急騰アメリカン・イーグルの株価が、第2四半期決算発表後に25％上昇した。女優シドニー・スウィーニーによる「Good Jeans」キャンペーンと、NFL選手トラヴィス・ケルシーを起用した施策が大きな話題を呼び、ブランド認知と既存店売上の押し上げにつながった。スウィーニーとのコラボ商品は発売から1週間で完売し、CMOは「6週間で前例のない新規顧客獲得を実現した」と強調。話題性を持続的な売上に結びつけられるかが次の課題となる（CNN）。
