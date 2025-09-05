外食で息子が大暴れ！ 食器が床に散乱し絶望 →「ちょっとあなた」老夫婦の『まさかの行動』に母、涙

これは筆者の友人の体験談です。小さな子どもを連れた外食は、何かと気を遣うものですよね。突然のケンカやアクシデント、しまいには大泣きすることも。親としては周りの目が気になって、食事どころではありません。彼女もまた、そんなトラブルに見舞われてしまったようですが……？

楽しい外食にしたかったのに……

この時友人は喜びより驚きが大きく、呆然と立ち尽くしてしまったそうです。老夫婦の優しさは彼女の心に沁みるものでした。誰しも子育てに一生懸命な時は、心身ともに疲れ切ってしまうことも多いものです。私たちも、困っている誰かに優しく手を差し伸べられる、温かい人でありたいですね。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：広田あや子

教育関係のキャリアを経て、ライターに転身。実体験に基づく記事は、「真実は小説より奇なり」を痛感し、体験者へのヒアリングを通じての執筆に特化。プレママ・ママを対象としたサイトを中心に執筆し、特に義実家トラブルネタを得意とする。