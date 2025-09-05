ポン酢で6分、鶏胸肉を煮るだけ♪ラクしたい日の『鶏むねときのこのさっぱり煮』

暑くてキッチンに立つのもおっくう……。そんな日におすすめなのが、『鶏むねときのこのさっぱりポン酢煮』です。

「夏に煮もの⁉」と思うかもしれませんが、煮込み時間はたったの6分。しかも、ポン酢で煮るだけ♪ ボリューム満点のおかずがあっという間に完成です。

すっきりとした味わいが、暑い日でも食欲を呼び戻してくれますよ。

『鶏むねときのこのさっぱりポン酢煮』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約250g）

まいたけ……大1パック（約150g）

ゆで卵（熱湯から8分ゆでたもの）……2個

貝割れ菜……1パック

〈下味〉

酒……大さじ1/2

塩……ひとつまみ

片栗粉……大さじ2

サラダ油……大さじ1/2

ポン酢しょうゆ……大さじ3

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

まいたけは大きめにほぐし、貝割れ菜は根元を切り落とす。鶏肉は皮を除き、幅1.5cmほどの一口大のそぎ切りにする。下味の材料をもみ込み、片栗粉を薄くまぶす。

（2）鶏肉を焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を並べ入れて2分ほど焼く。裏返して1分ほど焼く。

（3）ポン酢で煮る

水1カップ、ポン酢しょうゆ、まいたけを加えて混ぜる。煮立ったら弱めの中火にし、3分ほど煮る。全体の上下を返してさらに3分ほど煮る。強めの中火にしてゆで卵、貝割れ菜を加え、さっと煮からめる。

まいたけの濃いうまみで、だしいらず。半熟卵を切って盛りつければ、ぐっと華やかになって見た目にもそそること間違いなしです！

