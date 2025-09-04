この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「新NISAは『インデックス＋長期積立＝勝ち確』と思っていませんか？実は危険な罠が！」と題した動画で、資産運用アドバイザーのガーコ氏がインデックス投資の「安心神話」に警鐘を鳴らした。ガーコ氏は動画冒頭、「インデックスで長期投資を設定したら、あとは放置で価値確定、と思っていませんか？」と問いかけ、多くの投資初心者が陥りがちな思い込みを指摘。「たとえリーマン級の暴落が来ても、放っておけば回復する」と考える人こそ「絶対に理解したい落とし穴がある」と語る。



ガーコ氏は「投資の世界で一番危険なこと、それは、安心、盲信、過信が思わぬ損失を招くことです」と強調。インデックス投資が合理的な王道である一方、「その合理性が信仰や盲信に変わった時、致命的な判断ミスとなる」とし、投資スタート時の知識ややり方以上に「長い人生とともに投資家として歩む難しさ」を繰り返し訴えた。



特に、暴落時に売却しないと決めていた人でさえ、人生の予期せぬイベントや精神的な負担などから思わず資産を手放してしまうケースが多い、と現実をデータと具体例を交えて説明。「意思の問題ではなく、仕組みを準備していなかったことが敗因」とした上で、「メンタルを鍛えるだけでは資産を守りきれません。売らなくても良い仕組みを作ることが何より大事」と説いた。



また、「オルカンかS&P500か、銘柄選びでは老後の豊かさは決まりません」と述べ、「どんなに優れた商品を選んでいても、生活設計や突発的な出費、SNSやニュースによる不安で継続を断念する人が思いのほか多い」と実態を明かす。その具体策として、「生活防衛資金を1～2年分確保する」「家族イベントの現金準備」「月収の20％上限の投資」など『仕組み化』の重要性を挙げ、「盲信や過信ではなく、知識と戦略で備えるべき」とアドバイス。さらに「ニュースやSNSは予想以上に判断を狂わせるリスクが高い」として、「情報に振り回されない環境づくりが重要」と呼びかけた。



動画の締めくくりでガーコ氏は、「インデックス投資は確かに王道だけど、使いこなすための準備こそ大切」と力説。「盲信が失敗の元。戦略的に仕組み化して続けることで、長期投資のリターンを最大限にできる」とまとめた。