この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された『【スマホ依存・昼夜逆転】中学生を勉強モードに変えた方法３つとその理由』。思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが、スマホやゲームに夢中でなかなか勉強しない子どもが自ら机に向かうようになった秘訣について自身の経験を交えながら語った。



道山さんは「お子さんがスマホやゲームばかりしていると、親として不安になりますよね」と多くの家庭が抱える悩みに共感。そんな家庭こそやるべきことがあると強調し、「適切なアプローチをとれば、どんな子どもでも勉強や受験合格、成績アップにつながります」と断言した。



動画では、実際に『オンライン思春期の子育て』講座に参加し、劇的な変化を遂げた清水さん親子のエピソードを紹介。「ゲーム依存で成績が悪化、親子関係も悪くなっていた」という状況から、一転して志望校合格、さらに高校最初のテストで国語学年1位を獲得したという。「大事なのは“しなさい言葉”を減らすこと。加えて、おやつを作ってあげたり、子どもの要望をできるだけ聞いたり、一人の時間を作るようにしたことが大きかった」とポイントを整理。これにより「愛情バロメーターが上がり、子どもに気力が生まれ、勉強や人生に前向きになれる」と強調した。



また、実践ステップについて「家庭の多くは愛情バロメーターが低い。まずは子どもが本当に喜ぶこと、嫌がることをしないことを意識してほしい」と説明。さらに「与えられた課題をきちんとできている子にはあまり口出しせず、やるべきことができていない子には子どもと一緒にルールを決めていくのが大切」と呼びかける。「ルールを守らない原因の多くは愛情バロメーターの低さにある。まずは信頼関係を築くことがすべての出発点」と、自身が長年3万組以上の親子をサポートしてきた経験則を明かした。



また、「テスト勉強についても無理やりやらせるのは逆効果」としつつ、「志望校を決めるなど、子どもが“自分のためにやりたい”と思える目標設定がカギ」と持論を展開。「スマホやゲームを我慢してでも頑張る理由を、家庭で一緒に作ってあげてほしい」と伝えた。



最後に、道山さんは「このやり方やルール決めには実は奥深いノウハウがある。今年もスマホゲーム依存解決勉強会を開催しますので、興味のある方はぜひ公式サイトをチェックしてください」と締めくくった。