9月3日の早朝、俳優の清水尋也が麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。

【写真】逮捕は突然だった、前日におちゃらけ姿を投稿した清水容疑者

「午前4時半ごろ、杉並区内にある清水容疑者の自宅が家宅捜索されて、大麻のような植物片や吸引に使用すると思われる巻紙などが見つかったそうです。同居の女性も逮捕されており、2人とも容疑を認めているとのことです」（全国紙社会部記者、以下同）

清水尋也容疑者、常習的に大麻使用

捜査は2025年1月から行われていたようで、

「常習的に大麻を使用していたとみて、今後も捜査が続けられます」

とのこと。

清水容疑者が主要キャストの1人として出演しており、嵐の松本潤が主演を務めるTBS系の日曜劇場『19番目のカルテ』は9月7日に最終回を迎えるが、

「出演シーンをカットして放送する方向で進められているといいます。放送直前ということもあり、いまごろスタッフは編集作業に追われているのではないでしょうか。それにしても、このところ日曜劇場は“受難”が続いていますね……」（スポーツ紙記者、以下同）

1つ前の4月クールに放送されていた阿部寛が主演を務めた『キャスター』は、ある報道があってから現場はてんやわんや。

「出演していた永野芽郁さんに、田中圭さんとの不倫疑惑が報じられたのです。また、同ドラマの共演者である韓国人俳優のキム・ムジュンさんとの“二股”の疑惑もあり、それ以降のキムさんの出演シーンは激減することに。もともとの脚本だったのか、現場の“配慮”だったのか……」

さらに、2026年に放送予定と発表されている大ヒット作『VIVANT』の続編では、

「撮影が行われているアゼルバイジャンで、8月27日に設備品を運搬するトラックが道路から転落する事故が発生しました。この事故によって、現地在住の外国人スタッフ1人が死亡して、1人が入院するケガを負いました」

こうした悲劇が続いていることから、

「10月から始まる妻夫木聡さん主演の『ザ・ロイヤルファミリー』もどうなることやら……。9月3日にSnow Manの目黒蓮さんの出演も解禁されたばかりで、『アンナチュラル』や『海に眠るダイヤモンド』で知られる塚原あゆ子さんが監督を務めることでも注目されています。何かよからぬことが起きないとよいのですが……」（芸能プロ関係者）

日曜劇場は“呪われた枠”になってしまうのか……。