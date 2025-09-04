【ファミマ限定】大好評でリニューアル!! Afternoon Tea監修の初秋にぴったりなドリンクって？

9月に入り、まだまだ暑いけれど少しずつ秋の気配。ぶどうや梨など、秋のフルーツを使ったスイーツやドリンクも気になりますね。そんな初秋にぴったりの大人気ドリンクが、このたびリニューアルしました。さらに美味しくなって登場しています！ファミリーマートでしか買えないアイテム、早速いただいてみました。

大人気！「Afternoon Tea」監修ペットボトルシリーズ

今回リニューアルしたのは、ファミリーマート限定のペットボトルドリンク、「ファミマル シャルドネ香るストレートティー」。

2021年5月の発売以降、本格的な味わいとスッキリとした飲み口が大人気の、「Afternoon Tea」監修シリーズです。

累計販売数3億2,000万本を突破した大好評シリーズの中でも、特に人気を集めるのが『ファミマル シャルドネ香るストレートティー』です。

ネスレ ミロ×東京ばな奈が夢の復活！秋限定シェイクが東京駅に登場

「ファミマル秘ランキング」でも第1位!! “中の人”もイチオシのフレーバー

その人気ぶりはファミマ社員の間でも。

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」の商品の中から、社員が愛してやまない個人的なガチ推し商品をランキング形式で紹介している、ファミリーマートの『ファミマル秘ランキング』をご存じでしょうか。

昨年発表された「「AfternoonTea」監修のファミマルペットボトル飲料であなたの第1位は？」のランキングでも、「ファミマル シャルドネ香るストレートティー」が堂々の第1位に輝きました。

ファミマ商品を知り尽くす“中の人”からも絶賛のフレーバーなんですね。

さらに香り高く！フルーティーな香りと味わいに注目

キャップを開けた瞬間に、一言では表せない上品な香り…！白ワインに使われることの多いシャルドネの、ふくよかでジューシーな香りが贅沢に広がります。

豊かな香りを楽しんだあと一口飲むと、紅茶の深い味わいがスッと入ってくる爽やかさ。

朝起きてさっぱりしたい時、スイーツタイムをより贅沢にしたい時、夜の晩酌のお供にも、どんな場面でも幸福感を味わえる、イチオシ間違いなしなフレーバーです！

今回のリニューアルでは『スリランカ産茶葉』を100%使用し、より香り高くスッキリとした味わいに仕上がっています。

現在販売中の「Afternoon Tea」監修シリーズ

他のフレーバーも大人気の「Afternoon Tea」監修シリーズ。残暑を乗り切るのにぴったりなファミマ限定ドリンク。ぜひ試してみてくださいね♪