¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»î¼Ì²ñ¤ò³«ºÅ¡ªÆüËÜ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù
²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï9·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ØÆÍÆþ¡£ÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ø¹çÎ®¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ä¶¯²½»î¹ç¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ê¤É¤ËÎ×¤à¡£
°ìÊý¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎý½¬¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Î»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡È¥ª¥¿¥¯¤Ö¤ê¡É¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤¬¸½ºßÉé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼FW¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±¤À¡£
¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Âç¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë27ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ¤ÇÀä»¿¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»î¼Ì²ñ¤ò³«ºÅ¡Ê¢¨¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï9·î12Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¡£Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Éé½ýÃæ¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼DF¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ó¥ª¥è¤ä¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤MF¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼DF¥È¥ì¥ô¥©¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤Î·»¡Ë¤Ê¤É¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥ª¥¿¥¯ÁªÈ´¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÏÀ¤³¦¤ò·Ò¤°¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¯¥é¥Ö°ã¤Ã¤Æ¤âotaku¤Ê¤À¤±¤ÇÃçÎÉ¤¤¿Í¤¿¤Á¡£¿ÆÆü²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ299²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¹ñÆâÎòÂå1°Ì¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤Î407.5²¯±ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£