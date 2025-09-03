JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、旬のオクラの鮮度を長持ちさせる保存方法について、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

JA全農は、オクラの特徴について「ビタミンCやベータカロテン、ネバネバ成分の食物繊維が豊富」「乾燥、冷え、水分に弱い」「冷蔵し過ぎると黒ずんだり、しなしなになりやすい」と説明。オクラの保存法について、次のように紹介しています。

【冷蔵保存（保存目安：約3日）】

キッチンペーパーで包み、袋に入れて野菜室へ入れる。カビ防止のため、水気はしっかり拭き取ることもポイント。

【冷凍保存（保存目安：約1カ月）】

下ゆでして冷凍がお勧め。

（1）へたを切り落として塩ゆでする（約1分）

（2）氷水でサッと冷やし色止めを行う。（きれいな緑をキープ）輪切りにして、ジップ付きの袋へ入れたら金属製のバットに置いて冷凍庫へ。凍ったままみそ汁、炒め物の加熱調理に入れられて時短によい。

【浅漬け・ナムルにして作り置き（保存目安：約3日）】

ゆでたオクラをポン酢や塩昆布、ごま油などで漬けて冷蔵保存。余裕があるときに副菜にしておけば安心。

ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。