この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活YouTuber」鬼丸征也氏が、『9月のコード決済・ポイント関連のキャンペーンまとめ』と題した最新動画を公開。 鬼丸氏はPayPayやAUPay、Dポイント、Vポイント、メルペイ、ファミペイ、楽天ポイントなど、9月限定の注目キャンペーンとその攻略方法を徹底的に解説した。



動画ではまず、ポイントサイトの最新動向に切り込む。MOPPYに買収された「ポイントインカム」では、「9月中に登録＆ポイント交換すると『1000円分のPayPayポイント』がゲットできる」と、今月だけの特典を紹介。さらに「まだやってない人はこの機会にぜひ登録を」と自信をみせ、「僕の特別招待リンクからだと200円分のポイントが即もらえる」など、お得ワザを惜しみなく伝授した。



キャンペーンの紹介では、「チョビリッチ」の1日1回抽選や、PayPayの『セブン銀行ATMから1万円以上チャージ×1000円以上利用』で『7777名に1000ポイント』当たる企画、さらに「PayPay支払いは“セブンイレブンアプリ”経由で当選確率10倍、“PayPay残高払い以外は対象外”なので注意」と細かい参加条件にまで言及。「こういう抽選キャンペーンはポイカツユーザーは嫌いがちですけど、『宝くじより当選確率高い』し、損しないのでラッキー感覚でどんどん参加すべき」と独自の見解を語った。



AUPayでは手数料改定やオートチャージ系のキャンペーン、「本人確認で抽選1万5000名に2000円相当が当たる」など“今しかない”特典を連発。「すでに本人確認済みの方は、周囲にも教えてみて」と、家族分まで推奨するなど熱の入った語りに。Dポイント×ローソンの「一撃最大1000倍」、Vポイント・スカイラークグループ山分け、メルペイの“自販機99％還元”やファミペイ、楽天ポイントなど、見逃せない案件が続々と並んだ。



「今月は楽天スーパーセールや、Vポイント運用など狙い目も多いので、とにかく公式サイトで“エントリーだけでも”しておいてほしい」と強調。その上で、「キャンペーンを制する者が秋を制する」と熱く締めくくった。



最後は「明日以降も重要な最新情報があれば配信していくので、引き続きチェックしてほしい。ご視聴ありがとうございました」とファンに感謝を伝え、動画を結んだ。