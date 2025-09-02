1日、東京・世田谷区で40歳の韓国籍の女性が刃物で切りつけられ死亡した事件で、警視庁は交際相手で韓国籍の30歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。交際関係を巡るトラブルがあったとみられています。

韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者は1日午後、東京・世田谷区で交際相手で韓国籍のバン・ジ・ウォンさんの首を刃物で切りつけるなどして、殺害した疑いが持たれています。

警視庁によりますと、現場から逃走したパク容疑者は、韓国へと出国しようとしていたとみられ、警戒していた警視庁の捜査員が東京・羽田空港でパク容疑者の身柄を確保したということです。

2人を巡っては、バンさんが、先月29日に「韓国から来日した彼氏に別れ話をしたら暴力をふるわれた」と警視庁に相談したことから、翌30日には警視庁が口頭注意をするとともに帰国を促し、その日に保安検査場を通過したことを確認しているということです。

調べに対し、パク容疑者は黙秘しているということで、警視庁はパク容疑者が実際に韓国に帰国していたか調べるとともに、交際関係を巡るトラブルがあったとみて、捜査しています。