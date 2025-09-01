Image: ギズモード・ジャパン

今年もやってきた、この季節。

日本時間9月10日（水）午前2時から、Appleが秋のイベントを行ないます。目玉となるのはもちろん、iPhone 17シリーズ！

望遠カメラがつよつよに

新しく登場するiPhone 17シリーズでは、ついに望遠カメラのセンサーが強化されるのではと噂されています。現在の12MPから48MPにアップデートされるらしく、もし実現すれば大幅な画質向上に。

また、カメラ周りのデザインが大胆に変わる可能性も指摘されています。特にProシリーズのカメラはGoogleのPixelを思わせるカメラバー的な形状になるとか。見た目にも目立ちそうですねぇ。

【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。生まれ変わるデザインに期待（8/29 更新）

リアルタイム更新＆ライブ配信、やります！

9月10日のイベントと並行して、ギズモードではリアルタイム更新記事を作成します。連続更新される記事とは別に、面白そうなネタは個別記事もドンドン出していきますよ！

また、YouTubeではライブ配信を、Xでもリアルタイムのレポートをお届けする予定です。SNSやコメントでも、このビッグイベントを一緒に楽しみましょう!!

Source: Apple