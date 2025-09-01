この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のYouTubeチャンネルで配信した動画『【効率化】現役マーケターのiPhoneの中身を見たら凄すぎたのでご紹介します。』にて、ビジネスパーソン必見のiPhone効率化術について詳しく語った。動画冒頭、有馬氏は「飲み会で若手のiPhoneを見せてもらったら、中身が汚すぎて驚いた」と語り、「こうした方が、もっと使いやすいぞ」と自身の整理術を伝授することを決意した経緯を明かした。



「仕事もデスクトップだけじゃなく、スマホを活用すべき時代。iPhoneのアプリ整理ひとつで業務効率は劇的に変わります」と有馬氏。動画では、iPhoneデフォルト搭載の「ショートカット」機能や「AssistiveTouch」「オートメーション」を駆使し、日々の業務や管理の無駄・ミスを減らす実践例を次々と披露。例えば、「毎日同じ連絡を繰り返しているなら自動化しちゃえ」がモットー。LINEでの定型文送信、社内の勤怠管理チャットへのワンタッチアクセス、複数の決済アプリへの瞬時切り替えなど、時短効果抜群のカスタマイズ方法を惜しみなく解説した。



注目を集めたのは、AIとの連携術。「ChatGPTをショートカットに組み込むことで、テキストのリライトや要約、メール返信文の自動生成まで“ボタンひとつ”で実現できる」と話し、AIに即アクセスできる環境づくりの重要性を強調。「iPhone活用術は、誰よりも仕事において持っている自信があります」とアピールした。



また、勤怠漏れ問題を劇的に解決するオートメーション機能の活用法として、「アラームを止めた瞬間に勤怠アプリが自動で立ち上がる」「出社・退社などGPSと連動して業務アプリの起動や通知モードを自動切替」など、職場でも家庭でも役立つ『自分を律するテクニック』を展開。「ママや管理部の人にもおすすめ。業務の無駄を徹底排除できます」と語った。



動画の締めでは、「デスクトップで効率化を意識している人は多いが、実はiPhoneを触っている時間が一番長い。その“盲点”を攻略すれば、力強い生産性アップに繋がる」と提言。「普段管理をしている方、社内でもっとAIを取り入れたい方にも、今回のノウハウは必ず役立つはず。ぜひ試してみてください！」と力強く呼びかけた。有馬氏は「今後も最新の効率化術を発信していきます」と視聴者に約束し、動画を締めくくった。