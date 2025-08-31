この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「キュッと上がったお尻になる方法！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、誰でも簡単に美尻を手に入れられるエクササイズ方法を紹介した。



動画の中で片岡氏は、今回のエクササイズについて「これをやると、美尻になったりとか、足がすっきりするとか、むくみがきれいになる」などの利点があると語りつつ、家で手軽に取り組める立ち姿勢でのやり方を丁寧に説明。「はじめは必ずこう、ちゃんと立てることをまず意識してみてください」とし、安全に行うためには「ぐらつくようだったら何か支えていただいても構わない」と注意喚起も忘れなかった。



実演を交えつつ、「膝を一歩後ろに下げたら、内ももでしっかり立ってあげて、この時にぐらぐらしないこと、足が開かないことを注意しながら、膝の位置を変えずに曲げ伸ばしをしていきます」とアドバイス。さらに「お腹はしっかりキープして、内ももを意識しながらやってください」と効率的に筋肉を鍛えるコツも解説した。



美尻を作る最大のポイントについて片岡氏は「必ず膝の位置を変えないっていうのがポイントです」と強調。左右それぞれ10回ずつ、2セット行うことで、「きれいなお尻が手に入るので、ぜひ試してみてください」と呼びかけた。手軽に美ボディを目指せる情報発信に今後も期待したい。