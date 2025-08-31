韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第7話にて、日本人練習生のユメキ（25歳）が素晴らしいリーダーシップを見せるも、まさかの得点にネットが騒然となった。

【映像】ユメキが最下位になった瞬間（涙するメンバーたちも）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「え？」「おかしい」まさかの結果に疑問の声

有名振付師として活動し、名だたるK-POPアーティストの振付を手がけてきたユメキ。それぞれが最も自信のあるポジションに分かれて対決する「階級争奪ポジションバトル」では、振付創作を練習生が担当するダンスポジションで類い稀な才能を発揮していく。

ユメキがリーダーを務めるチームの楽曲はEve「Tambourine」。他のチームがまだ振付すら完成していない中、「Tambourine」チームはユメキのリードにより、フォーメーションまでスムーズに進んでいく。しかしダンスマスターのシャオティンのレッスンや中間テストでは、「（チェン・）カイウェンのキリングパートが弱い。もっと目立つべきだ」というフィードバックを受けてしまった。

構成を練り直し、カイウェンがより引き立つように構成を変更していくユメキ。ところがそれによって、順位が低く脱落の危機に瀕しているシュエ・スーレン（20歳）は、「あまりにも自分が目立たない」と焦りを募らせていく。ついにスーレンは気持ちが爆発してしまい、「ちょっとイライラする。前に出るポイントはないし、僕はずっと後ろ」と練習室から出て行ってしまった。

スーレンを追いかけて廊下で話し合うメンバー。スーレンは「僕はバックダンサーみたいだよ…」「君たちは人気があるけど、僕はないでしょ！」と涙を流しながら本音を叫ぶ。その姿にユメキは「メンバーに申し訳ない気持ちもありますし、僕の判断が間違っていたと思います」と伝え、全員が目立つパフォーマンスになるように、夜通し1人で動線を考え直した。これに視聴者からは「ユメキ悪くないよ」「本当にすごい人」「まとめるの大変なのに」と同情するようなコメントが相次ぐ。

そして迎えた本番。客席通路にメンバーが登場し、観客にキャンディを渡すパフォーマンスで、まず視線を惹きつける。そして6人はヒップホップのビートに乗せて軽やかなダンスを繰り広げていった。フォーメーションを目まぐるしく変え、メンバーそれぞれが引き立つ振付を作り上げたユメキ。1メンバーとしてもジャケットから肩を出すパフォーマンスで沸かせたりと、キレのいいダンスで魅了した。

視聴者も「振付がレベチ」「これをユメキが作ったと思うとすごすぎる」「ユメキの構成すごい」「振付が良すぎてやばい」「ユメキ天才」「コレオ素晴らしいな」「プロの仕事だ」「満足度が違う」と絶賛。ユメキは「ステージで踊りながら、ワンチームみたいだと感じました。信じてついてきてくれて感謝です。メンバーを誇りに思います」と胸がいっぱいの様子だ。

しかし観客の投票により、ユメキは720点という低すぎる点数で最下位となる、信じられない結果となった。ユメキは気丈に振る舞うが、メンバーは一様に信じられないといった表情で、涙を流す練習生も。コメント欄も「え？」「ひどすぎる」「どういうこと？」「おかしいだろこれ」「マジで報われて」と納得のいかないような感想で埋め尽くされ、一時はユメキにまつわるワードがXでトレンド入りするほどに話題を集めた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）