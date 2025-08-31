¹â¶¶ÂçÊå¤Î¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¹¥Ü¥¹¡× ¤«¤Ê¤À¤¤¤Ï¿·¥«¥Ã¥×¥ë¤Ø¥¨¡¼¥ë
¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¥ì¥Ý¡¼¥È¸åÊÔ
¡Ú¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¹¥Ü¥¹¤Î±éµ»¡Û
¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡ØLove Never Dies¡Ù¤ò±é¤¸¤ëÂ¼¸µºÈÃæ¤È¹â¶¶ÂçÊå
¡¡£¸·î29Æü¡¢²£ÉÍ¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Î¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎËÁÆ¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¤¤¤Ê¤êË¬¤ì¤ë¡£¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢ËÜ¶¿Íý²Ú¡¢¶ûÅÄ°éÎÉ¡¢ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡¢Â¼¸µºÈÃæ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¶¶ÂçÊå¡££¶¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¶Ê¡ØLove Never Dies¡Ù¤òÍÙ¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÈá·à¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢²ø¿Í¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÈÈþ½÷¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¡£¹ÓÀî¤¬±íÈøÉþ¤Ç¡¢ÃËÌò¤Ê¤Î¤âÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÂç¤Á¤ã¤ó¡Ê¹â¶¶¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤¬¹¥¤¤Ç¡£Èà¤Ï¼ã¤¤»þ¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎºÇ¸å¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´ÓÏ½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë"¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬Íè¤¿"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ÓÀî¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£³²óÌÜ¡Ê¤Î¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¡Ë¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë½Ð¤º¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¹â¶¶¤ÏÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£½¸¹çÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈáÎø¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢É¹¾å¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤Ê¤À¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Â¼¸µ¤È¹â¶¶¤ÎÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¼¡¼¡£¡Ú´üÂÔ¤Î¿·¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤«¤Ê¤À¤¤¤âÂÀ¸ÝÈ½¡Û
¡Öº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤È¤¯¤Ë......¡×
¡¡Â¼¸µ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ÓÀî¤µ¤ó¤«¤éºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¡ØLove Never Dies¡Ù¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¸½Ìò¤Î»þ¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤¿Ãå¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÁÈ¤ó¤À¶ûÅÄ°éÎÉ¡õÅçÅÄ¹â»ÖÏº¤Ë¤â"¥Ç¥Ó¥å¡¼"¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤À¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿±éµ»¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÄ¹¿È¤Ç¼êÂ¤¬Ä¹¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÈà¤é¤ò¸«¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¶¶¤ÏÈà¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¡¢¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¸µ¤â¡¢¤½¤ì¤ËÀ¼¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¥½¥í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¡ØFaith¡Ù¡Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤À¤¤¤Çºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤Ã¤¿»þ¤«¤éÎý½¬¤Ç½é¤á¤ÆÄÌ¤·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾åÃ£¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥ê¥Õ¥È¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¸þ¤³¤¦¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ï±ü¿¼¤¤¤·¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ¹¤¯³ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú·Ý½ÑÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¹ç¤¦´Ø·¸À¡Û
¡¡¤«¤Ê¤À¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¶ûÅÄ¡õÅçÅÄ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤¢¤È²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ......¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡Ê¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ò¡Ë¤Ï¤¸¤á¤¿¤Æ¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤«¤Ê¤À¤¤¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅçÅÄ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤À¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¶ûÅÄ¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¾®¤µ¤¯¾Ð¤ß¤ò±Ì¤é¤·¤¿¡£
¡¡ËÝ¤Ã¤Æ¡¢¹â¶¶¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÈÖ¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¼¸µ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¶¦±é¤ò½Å¤Í¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¹â¶¶¤Î¥½¥í¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤â¡¢Â¼¸µ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼¸µ¤¬¥½¥í¤Ç³ê¤Ã¤¿¡ØRamalama¡Ù¤Ï½Ð¿§¤À¤Ã¤¿¡£É¹¾å¤ÇÆ°¤½Ð¤¹¿Í·Á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¸«¤¨¤¿¡£²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¤¦¤Á¡¢¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¤¡¢ËâË¡¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¿Í·Á¤ËÌá¤ë¡£¿ôÊ¬´Ö¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶Ê¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡Ê¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¡¢Èà¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸«¤Æ¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï´ñÌ¯¤Ê¿Í·Á¤¬ÍÙ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢°áÁõ¤â¤¹¤´¤¯¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤ò¼´¤Ë¡¢³Æ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¸¸ÁÛÅª¤À¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£19²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Ç¿»¤ë×ò¹û¤Î»þ´Ö¤À¡£
¡¡¸ø±é¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
