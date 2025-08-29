働く女性から「自分と重なりすぎる」と共感の声！つむぱぱ新作『夜ふかしくまのネムー。』、待望のLINEスタンプ登場
SNSフォロワー180万人超の人気クリエーター「つむぱぱ」がプロデュースする夜マンガ『夜ふかしくまのネムー。』から、待望のLINEスタンプが登場した。
■ネムーは、私たちの分身かもしれない…
仕事を終えてベッドに入って「今日のLINEの返信、素っ気なくなかった？」「明日の会議の準備、これで大丈夫かな」と、スマホの画面を見つめながら、ぐるぐると考えが止まらなくなる夜を過ごしている人、きっと多いのでは。
そんな“夜ふかし時間”を過ごす人たちから「自分と重なりすぎて泣ける」と共感を集めているのが、2025年4月にデビューした夜マンガ『夜ふかしくまのネムー。』。
主人公のネムーは、ちょっぴり気にしすぎるくま。ぽちぽちとスマホを触りながら布団で考え込む姿や、疲れすぎてお風呂に入らずに寝てしまう姿は、まるで鏡に映った自分を見ているよう。
■敬語から深夜のつぶやきまで。大人の女性に寄り添う全40種
今回発売されたLINEスタンプは全40種類。大人の女性が日常で「これ、使える！」と思えるスタンプが勢ぞろいしている。
「よろしくお願いします」「ありがとうございます」など、上司や先輩、ママ友にも気兼ねなく送れる敬語スタンプから、「がんばって」「了解です」「おつかれさま」といった普段使いの定番、「疲れた...」「ねむれない」など夜の正直な気持ちを代弁してくれるものまで。優しいベージュカラーのネムーのイラストは、どんな会話の流れにも自然に馴染んでくれる。
プロデュースを手がけるつむぱぱといえば、家族との何気ない日常をほっこりイラストで表現し、子育て世代を中心に絶大な支持を集めるクリエイター。そんな彼が今回描いたのは「夜ふかししちゃった夜に、ほっとできる場所」。子育ての「もー。」とはまた違う、働く女性たちの「はぁ...」という夜のため息を、ネムーが優しく受け止めてくれる。
LINEスタンプは120円、または50コインで、LINE STOREにて好評発売中。まずはInstagram(@yofukashikuma_nemu)やTikTok、Xでネムーの世界観をのぞいてみるのもおすすめ。きっと「あ、これ私だ」と思う投稿に出合えるはず。
今夜もベッドに入ってあれこれ考えちゃうあなたへ。ネムーと一緒なら、そんな夜ふかし時間もちょっぴり愛おしくなるかもしれない。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)TSUMUPAPA Inc.
