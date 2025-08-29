この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

管理栄養士のリノベ食堂さんが、自身のYouTubeチャンネルで「材料３つで作れる練りごまレシピ、白玉だんごにもバタートーストにもよく合う『黒胡麻みたらしあん』の作り方とアレンジ方法」をテーマに語った。動画では、黒ごまを使ったヘルシーで簡単なスイーツペースト「黒胡麻みたらしあん」を紹介している。

リノベ食堂さんは「この黒胡麻みたらしあん、黒胡麻の栄養素たっぷりで、材料3つだけで作れる簡単なペーストなんです」と説明。黒胡麻にはオレイン酸やリノール酸、ビタミンE、アントシアニン、鉄、カルシウムなどのミネラル類が豊富だが、「ちょっと栄養素を吸収しにくいというのが難点なところです」と課題も指摘した。そのため「すり胡麻にしてみたり、こういったペースト状のものにすると吸収が良くなる」ことを勧めている。

作り方は「黒胡麻ペーストとハチミツ、そしてお醤油を入れてよく混ぜて完成です」とシンプル。ハチミツの分量やお醤油は、お好みで調整できる柔軟さも魅力。「ハチミツの代わりにオリゴ糖やメープルシロップでも美味しくできます」「お醤油を入れた方が、みたらしっぽい味になります」と多彩なアレンジも教えてくれた。

活用例としては「今回はこの黒胡麻みたらしあんを使って、白玉のスイーツを作っていきたいと思います」として、白玉団子に黒胡麻みたらしあんと、豆乳を合わせた特製ソースをかける調理法を紹介。そのほか「バニラアイスクリームやヨーグルトの上にかけるのもおすすめ」と応用範囲の広さも強調。「ベーグルやトーストに塗ってもとっても美味しいです」と提案した。

動画の締めくくりでは、「黒胡麻みたらしあんの白玉団子。ちょうどすくったら全部真っ黒になってしまいましたが、もうプルンとして甘じょっぱくてとっても美味しかったです」と試食しつつ、「簡単に作れるのでぜひお試しください」と呼びかけている。

