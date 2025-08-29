「無地ばっかり着がち」な人へ！【ZARA】40・50代に似合う！「柄スカート」

「いつも無地の洋服を選びがち」というミドル世代におすすめしたいのが、一点投入でグンと着映え感がアップする「柄スカート」。派手見えしないか心配という人には、上品な【ZARA（ザラ）】のスカートならトライしやすいかも。落ち着いた雰囲気を醸す色柄のスカートで、毎日コーデをアップデートしてみて。

エンジ × チェック柄で秋ムードを先取り

【ZARA】「ZW COLLECTION チェック柄ロングスカート」\10,990（税込）

温かみのあるエンジ色のチェック柄で、ほんのりと秋の訪れを感じさせるスカート。こっくりとした大人っぽいカラーなので、ミドル世代のデイリーコーデになじみやすいはず。フレアラインでドラマチックに広がるシルエットが、足元まで美しく演出してくれそうです。ブラウスと合わせてフェミニンに仕上げたり、きちんと感のあるジャケットでクラシカルに着こなすのも◎

レディなムードが高まるドット柄スカート

【ZARA】「ZW COLLECTION ロングスカート」\8,590（税込）

カジュアルな印象のドット柄スカートも、シックなモノトーンカラーや小さめのドットならトライしやすそうです。しっかりと華やかさがありながらも派手すぎず、ミドル世代のデイリーコーデにもマッチ。裾にかけて優美な曲線を描くフレアシルエットで、レディなムードを演出できそうです。エレガントなブラウスはもちろん、Tシャツでカジュアルに落とし込むのも◎

