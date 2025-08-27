この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『リノベ食堂』が、「夏野菜ときのこの簡単作り置き5品｜常備菜レシピでごはんがすすむ！」と題した動画を紹介。話題のチャンネル主・管理栄養士のリノベ食堂さんが、季節の野菜やきのこを使い、暑い時期でもご飯が進むさっぱりおかず5品を作る様子を詳しく紹介した。



動画では、ごぼうとこんにゃくの炒め煮から調理がスタート。「常備菜をまとめて何品も作るときには、1品ぐらいは、ほったらかしで調理できるような煮物系を作る」と解説し、ごぼうとこんにゃくの組み合わせで食物繊維たっぷりの腸活おかずが簡単に仕上がるアイデアを披露。調理の途中で「味を吸い込みやすくするために切り込みを入れていたら、力を入れすぎてちょっと崩れてしまいました」とリアルな失敗談も交えて、視聴者に親近感を与える場面もあった。



続く、なめ茸と中華風ニラ醤油のシーンでは、「きのこは冷凍してストックできるので便利」と節約術も紹介。「なめ茸は、えのきが特売の時にたくさん買って作ります」「すごく簡単に作ろうと思ったら、めんつゆと寿司酢を入れるといいです」と手軽に仕上げる裏技にも触れていた。また、「中華風ニラ醤油は煮て作ることで甘酸っぱく仕上げ、蒸し鶏やゆで餃子、豚しゃぶにかけてもとっても美味しい」と応用の広さも強調。



さらに、新玉ねぎのステーキや夏野菜の焼き浸しも紹介。新玉ねぎはバター醤油とたっぷりの大葉で香り良く仕上げ、「今回は九州の甘醤油を使ってみました。刺身だけでなく、煮物やこういう料理にも合っておすすめ」とコメント。焼き浸しについては「きのこの旨味も入れたら美味しいんじゃないかなと思って、慌ててエリンギも追加しました」と即興アレンジも披露した。



最後には、「どれもとてもご飯に合うメニューなのですが、栄養面的に見ても食物繊維やビタミン、ミネラルなどが摂れるおかずです」と健康面をアピール。「ご飯が本当によく進んで、あっという間になくなりました。ジメジメと熱くなってきた時期にさっぱりと楽しめるおかず。ぜひお試しください」と視聴者へ呼びかけ、動画を締めくくった。