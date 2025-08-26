フォロワー100万人超の人気TikToker・ゆりにゃさん（25）が2025年8月25日、体型にまつわる近況をインスタグラムで報告した。

「体型のこと色々言われるけど、正直まだ...」

ゆりにゃさんはインスタのストーリーズで、鏡越しに自撮りする形でショートパンツコーデの全身を映した動画を披露しながら、字幕を添えて、

「体型のこと色々言われるけど、正直まだ極度のストレスとトラウマで食欲がない。毎日フラッシュバックして傷は完全に癒えてない」

と投稿した。一方で「でも、人と会うと元気になれるから筋トレ行ったり友達と遊んだり、家族と過ごしたりしながら、なんとかやってるよ〜」と説明している。

ゆりにゃさんをめぐっては1日、当時の交際相手と、自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」元メンバーとの間に性的トラブルがあったとして騒ぎに。ゆりにゃさんは6日開催の「関西コレクション」に出演後、7日にストーリーズで「今回の騒動（ストレス）と関コレ（プレッシャー）のダブルパンチで10歳児レベルまで体重落ちてた」と投稿。体重測定の結果は37.0キロだと明かしていた。

21日には、ウエストサイズは47.6センチだとしながら「3歳児平均ウエスト」とも伝えた。なお、身長は162センチメートルだと公表している。