グレートを守れ！ 「キン肉マン」第503話が週プレNEWSにて公開【最新話】
画像は週プレNEWS「キン肉マン」のページ（https://wpb.shueisha.co.jp/comic/2025/08/24/128012/）より【第503話】 8月25日 公開
集英社は週プレNEWSにて、ゆでたまご氏によるマンガ「キン肉マン」第503話を8月25日に公開した。
第503話では、グレートの正体を暴くために猛攻を仕掛けるインダストリアルレボリューションズ。キン肉マンはグレートを守るため、「火事場のクソ力」で対抗するが……。
なお、次回は9月1日更新予定となる。
□第503話のページ
【「キン肉マン」第503話あらすじ】
【週に一度のお楽しみ】WEB『キン肉マン』第503話 は只今更新されました。無料ですので是非ご一読下さい。https://t.co/hgE53G9k8E #週プレ #キン肉マン #WEBキン肉マン #グレート #エクサベーター #ガストマン #アニメキン肉マン完璧超人始祖編season3制作決定…- ゆでたまご嶋田 (@yude_shimada) August 24, 2025
宇宙崩壊を加速させていた元凶は刻（とき）の神だった！ 世界各地で同時開催された五大刻との一大決戦！
モハーヴェ砂漠で繰り広げられるキン肉マン＆グレート組（マッスル・ブラザーズⅢ）vsエクサベーター＆ガストマン組（インダストリアルレボリューションズ）のタッグマッチもいよいよ大詰め！
お互い続けざまのツープラトンで目まぐるしく試合が動く中、疲労とダメージがピークに達したグレートの側頭部に鍵穴のようなアザが浮かび上がる。
それを見たエクサベーターは、グレートの正体が自分たちとはまったく別の系譜、太古に生み出された時間超人の生き残りではないかと推測。
するとエクサベーターたちは、その正体を暴かんとグレートに標的に定め強力なコンビ技を炸裂させた――――!!