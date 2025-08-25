画像は週プレNEWS「キン肉マン」のページ（https://wpb.shueisha.co.jp/comic/2025/08/24/128012/）より

【第503話】 8月25日 公開

集英社は週プレNEWSにて、ゆでたまご氏によるマンガ「キン肉マン」第503話を8月25日に公開した。

第503話では、グレートの正体を暴くために猛攻を仕掛けるインダストリアルレボリューションズ。キン肉マンはグレートを守るため、「火事場のクソ力」で対抗するが……。

なお、次回は9月1日更新予定となる。

□第503話のページ

【「キン肉マン」第503話あらすじ】

宇宙崩壊を加速させていた元凶は刻（とき）の神だった！ 世界各地で同時開催された五大刻との一大決戦！

モハーヴェ砂漠で繰り広げられるキン肉マン＆グレート組（マッスル・ブラザーズⅢ）vsエクサベーター＆ガストマン組（インダストリアルレボリューションズ）のタッグマッチもいよいよ大詰め！

お互い続けざまのツープラトンで目まぐるしく試合が動く中、疲労とダメージがピークに達したグレートの側頭部に鍵穴のようなアザが浮かび上がる。

それを見たエクサベーターは、グレートの正体が自分たちとはまったく別の系譜、太古に生み出された時間超人の生き残りではないかと推測。

するとエクサベーターたちは、その正体を暴かんとグレートに標的に定め強力なコンビ技を炸裂させた――――!!