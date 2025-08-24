[8.24 J2第27節](ピースタ)

※18:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 21 後藤雅明

DF 23 米田隼也

DF 29 新井一耀

DF 44 江川湧清

DF 48 照山颯人

MF 5 山口蛍

MF 8 ディエゴ・ピトゥカ

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 19 澤田崇

MF 50 翁長聖

FW 9 フアンマ・デルガド

控え

GK 31 原田岳

DF 3 関口正大

DF 25 櫛引一紀

DF 41 田所莉旺

MF 16 エメルソン

MF 20 中村慶太

MF 24 山田陸

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

監督

高木琢也

[レノファ山口FC]

先発

GK 1 ニック・マルスマン

DF 4 松田佳大

DF 5 喜岡佳太

DF 49 峰田祐哉

DF 55 岡庭愁人

DF 76 磯谷駿

MF 29 輪笠祐士

FW 8 野寄和哉

FW 9 有田稜

FW 31 草野侑己

FW 45 山本桜大

控え

GK 26 田口潤人

DF 6 キム・ボムヨン

MF 7 三沢直人

MF 28 小林成豪

MF 36 西堂久俊

MF 40 成岡輝瑠

FW 13 宮吉拓実

FW 20 河野孝汰

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

中山元気