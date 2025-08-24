長崎vs山口 スタメン発表
[8.24 J2第27節](ピースタ)
※18:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 23 米田隼也
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 50 翁長聖
FW 9 フアンマ・デルガド
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 25 櫛引一紀
DF 41 田所莉旺
MF 16 エメルソン
MF 20 中村慶太
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
監督
高木琢也
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 49 峰田祐哉
DF 55 岡庭愁人
DF 76 磯谷駿
MF 29 輪笠祐士
FW 8 野寄和哉
FW 9 有田稜
FW 31 草野侑己
FW 45 山本桜大
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 20 河野孝汰
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
中山元気
※18:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 23 米田隼也
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 50 翁長聖
FW 9 フアンマ・デルガド
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 25 櫛引一紀
DF 41 田所莉旺
MF 20 中村慶太
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
監督
高木琢也
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 49 峰田祐哉
DF 55 岡庭愁人
DF 76 磯谷駿
MF 29 輪笠祐士
FW 8 野寄和哉
FW 9 有田稜
FW 31 草野侑己
FW 45 山本桜大
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 20 河野孝汰
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
中山元気