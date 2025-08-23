まるで本当の親子のよう？ YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」では、子猫のことが大好きな先住猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「本当に親子みたい」の声が続出しました。

腕の中にすっぽりと収まり…

注目を集めたのは「子猫が大好きで抱きしめて寝る先住猫」という動画。先住猫である「むぎ」くんと、保護された子猫3匹が登場します。動画は、やんちゃな子猫「ミュータ」くんが、むぎくんにちょっかいを出して叱られるシーンからスタート。

ペロペロとむぎくんに毛づくろいされているのは、おっとりした子猫「ミューキチ」くんです。むぎくんに身を委ね、気持ちよさそう。毛色もそっくりで、まるで親子のように見えますね。

続いて登場するのは、なかなか寝ないやんちゃな2匹。茶色はミュータくん、黒は「ミューミュー」ちゃんです。キャットタワーの上でじゃれ合いながら、「勝負だ！」と器用に手を使って猫パンチを繰り出します。

ミューキチくんはというと、むぎくんの腕の中にすっぽりと収まり、安心しきった表情で眠っています。まるで包み込むように、むぎくんはグルーミングをしながら一緒に夢の中へ。あまりにもかわいらしく愛情深いその姿に、思わず頬が緩みます。

そんな平和な空間の中、まだまだ元気いっぱいに走り回るミュータくんとミューミューちゃん。小さな体で上手に“にゃんプロ”！ 楽しく上手に遊んでいますね。

むぎくんがミューキチくんを優しく抱きしめ、寄り添いながら眠る姿には、多くの視聴者から「本当の親子みたいで癒やされる」「むぎがミューキチのことを大好きなのが伝わってくる！」「いとおしい、その言葉に尽きます」という声が寄せられています。また、「猫も猫を吸うんだかわいい…」「猫の…猫吸い…」といった声も。癒やしがギュッと詰まったにゃんこたちの優しい時間を、ぜひのぞいてみてください。