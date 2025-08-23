Ì¾¸Å²°FW¥æ¥ó¥«¡¼¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁûÁ³¡ÄÁê¼ê¤Î´éÌÌ¤ËÂÎ¢Ä¾·â¤Î´í¸±¥×¥ì¡¼
¥æ¥ó¥«¡¼¤¬ÂÎ¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï8·î23Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤·¤¿FW¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¤¬¸åÈ¾6Ê¬¤ËÂÎ¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîºêÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾6Ê¬¡¢Á°Àþ¤ÇÀîºêDF¿À¶¶ÎÉÂÁ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤ËÂÎ¢¤ò¾å¤²¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥æ¥ó¥«¡¼¤Î±¦ÂÎ¢¤¬¿À¶¶¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£ÄÇÌîÂçÃÏ¼ç¿³¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥æ¥ó¥«¡¼¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¡¢°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¿À¶¶¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢½Ð·ì¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬Æ¬¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï0-2¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¼êÄË¤¤Âà¾ì¤Ë¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀ¤Å¤Ä¤ò²Ã¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¤³¤ÎÆü2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÀîºê¤¬4-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
