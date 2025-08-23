¥­¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¤¬ÀîºêÀï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡Ú¼Ì¿¿¡§ÆÁ¸¶Î´¸µ¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥æ¥ó¥«¡¼¤¬Â­Î¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë

¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï8·î23Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¡£

¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤·¤¿FW¥­¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¤¬¸åÈ¾6Ê¬¤ËÂ­Î¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀîºêÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾6Ê¬¡¢Á°Àþ¤ÇÀîºêDF¿À¶¶ÎÉÂÁ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤ËÂ­Î¢¤ò¾å¤²¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥æ¥ó¥«¡¼¤Î±¦Â­Î¢¤¬¿À¶¶¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£ÄÇÌîÂçÃÏ¼ç¿³¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥æ¥ó¥«¡¼¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¡¢°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¿À¶¶¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢½Ð·ì¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬Æ¬¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤­¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£

¡¡Ì¾¸Å²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï0-2¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¼êÄË¤¤Âà¾ì¤Ë¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀ¤Å¤Ä¤ò²Ã¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¤³¤ÎÆü2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÀîºê¤¬4-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë