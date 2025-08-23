この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「お客様の“買わない理由を完全排除”するアプローチ方法を厳選して4つ紹介します。」と題した動画が公開され、マーケティング侍こと、りゅう先生が登場。「多くの経営者や販売担当が直面する“迷っているお客様”への戦略的アプローチ」について熱く語った。



冒頭、りゅう先生は「買わない理由を先回りして潰すなんですよ」とキッパリ。「迷いに迷っているのは顧客だけじゃなく、実はこの動画を見ている“あなた”自身かも」とエンタメ感たっぷりに切り込んだ。



動画では、顧客を即買い派・条件付き派・保留派・無関心層の4つに分類。そのうち「一番注目すべきは“迷っている”条件付き派と保留派」だと強調。即買い派に注力しがちなビジネス現場に一石を投じ、「商品やサービス提供側が“当たり前”と思い込んで説明不足になると、迷っている人たちは感情の熱が冷めてしまう」と問題提起。「お客様は無知・赤ちゃんと同じくらい、シンプルな説明が必要だ」と独自視点も披露した。



迷いを生みやすいパターンとして「比較型」「時期型」「不安型」「優先度低下型」の4つを挙げ、「それぞれ言語化して“買わない理由”を明確にし、『それぞれの型ごとに最適アプローチを用意すべき』」と強調。「たとえば比較型には“自社と他社の違いを明示した比較資料や診断コンテンツ”、時期型には“限定性や将来予約の設定”が効果的」、「不安型なら“Q&A動画や近い立場の顧客の声、返金保証”を併用、優先度低下型には“リマインドやエンタメ要素を盛り込んだストーリー形式配信”が刺さる」と、具体テクニックも惜しみなく公開した。



その中でもりゅう先生は、「私は客観的に自分の文章を読んで、『お客様視点で違和感や疑問があれば必ず書き直す』」とプロ意識も披露。「すべての“買わない理由”を先回りして潰す--これが私のマインドセット。理由と対策が明確になれば自然と商品が欲しくなる」と語った。