U-17日本代表、フランス遠征メンバー22名を発表！W杯に向けて吉田湊海や長南開史などベストメンバーを招集

日本サッカー協会（JFA）は21日、8月28日（木）に集合しフランスで行われるリモージュ国際大会に臨むU-17日本代表メンバー22名を発表した。

チームを率いるのは廣山望監督。招集リストは以下の通り。

GK：

12．村松秀司（ロサンゼルスFC/USA）

1．松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）

DF：

3．田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）

4．藤井翔大（横浜F・マリノスユース）

15．児玉一成（京都サンガF.C. U-18）

2．藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）

16．メンディー・サイモン友（流通経済大学付属柏高）

5．元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）

MF：

20．瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）

14．川本大善（柏レイソルU-18）

13．大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）

6．野口蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）

17．竹野楓太（神村学園高）

22．姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉U-18）

21．長南開史（柏レイソルU-18）

19．和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）

FW：

9．瀬尾凌太（桐蔭学園高）

11．浅田大翔（横浜F・マリノス）

7．小林柚希（RB大宮アルディージャU18）

8．平島大悟（鹿島アントラーズユース）

18．谷大地（サガン鳥栖U-18）

10．吉田湊海（鹿島アントラーズユース）

4月のU17アジアカップで無事4大会連続11回目のU-17ワールドカップ出場を決めた日本代表。

今回の活動は、11月にカタールで開催されるワールドカップ本大会に向けた重要な海外遠征に位置付けられており、17歳の“怪物”吉田湊海や長南開史などベストメンバーが招集されている。

U-17日本代表、U17アジア杯で「偉大なポテンシャル」を示した3名のスター候補

U-17日本代表は、28日に日本を出発。現地ではリモージュ地域選抜と練習試合を行った後、同世代のポルトガル代表、サウジアラビア代表、フランス代表と対戦する。