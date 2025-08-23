U-17日本代表、フランス遠征メンバー22名を発表！W杯に向けて吉田湊海や長南開史などベストメンバーを招集
日本サッカー協会（JFA）は21日、8月28日（木）に集合しフランスで行われるリモージュ国際大会に臨むU-17日本代表メンバー22名を発表した。
チームを率いるのは廣山望監督。招集リストは以下の通り。
GK：
12．村松秀司（ロサンゼルスFC/USA）
1．松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）
DF：
3．田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）
4．藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
15．児玉一成（京都サンガF.C. U-18）
2．藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）
16．メンディー・サイモン友（流通経済大学付属柏高）
5．元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）
MF：
20．瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）
14．川本大善（柏レイソルU-18）
13．大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）
6．野口蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）
17．竹野楓太（神村学園高）
22．姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉U-18）
21．長南開史（柏レイソルU-18）
19．和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）
FW：
9．瀬尾凌太（桐蔭学園高）
11．浅田大翔（横浜F・マリノス）
7．小林柚希（RB大宮アルディージャU18）
8．平島大悟（鹿島アントラーズユース）
18．谷大地（サガン鳥栖U-18）
10．吉田湊海（鹿島アントラーズユース）
4月のU17アジアカップで無事4大会連続11回目のU-17ワールドカップ出場を決めた日本代表。
今回の活動は、11月にカタールで開催されるワールドカップ本大会に向けた重要な海外遠征に位置付けられており、17歳の“怪物”吉田湊海や長南開史などベストメンバーが招集されている。
U-17日本代表は、28日に日本を出発。現地ではリモージュ地域選抜と練習試合を行った後、同世代のポルトガル代表、サウジアラビア代表、フランス代表と対戦する。