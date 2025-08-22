¡ÖÌ¾ÍÀ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡×»ØÆ³Îò2Ç¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½È´Å§¡¡Á°ÅÄÎË°ì¥³¡¼¥Á¤ÎÌÂ¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÅÅÏÃ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÁ°ÅÄÎË°ì»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Á°ÅÄ¥³¡¼¥Á¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¼èºàÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢FCÅìµþ¡¢FC´ôÉì¤Ç³èÌö¤·¡¢ÈØÅÄ»þÂå¤Î2009Ç¯¤È2010Ç¯¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿2007Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢ÄÌ»»33»î¹ç½Ð¾ì10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëÈØÅÄU-18¤Î¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£2023Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ÆÌó2Ç¯¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈ´Å§¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëÁá¤µ¤À¡£Á°ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆ£ÅÄ½ÓºÈ¤µ¤ó¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Ì¾ÍÀ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ä¤ê¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£³ëÆ£¤¹¤ëÃæ¤Ç·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ê2022Ç¯¤Î¡ËÇ¯Ëöº¢¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¥³¡¼¥Á¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎÎ°è¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¡£¡ÖÁ°Ç¤¤Î¾åÌîÍ¥ºî¤µ¤ó¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¡Ê±óÆ£¡Ë¹Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡ÊvsÃæ¹ñÂåÉ½ 12Ê¬¡Ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Îý½¬ÄÌ¤ê¤Î·Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÈºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡É¤òÌÜ»Ø¤¹2026Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¾ï¤Ë¡È´íµ¡´¶¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£WÇÕ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡ØÃ¯¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤â´Þ¤á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WÇÕ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î9·î¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢°ìÀï°ìÀïÂç»ö¤Ë¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9·î¤Ë¤ÏWÇÕ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Æ¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ö·ÑÂ³¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¡£¼ê¤ÎÆâ¤ò±£¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¤¬¶¯¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÅÄ¥³¡¼¥Á¡£¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
