俳優の秋田宗好さん、急性心筋梗塞で急逝　５４歳…「ＤＡＫＡＲＡ」ＣＭで余分三兄弟の糖分役、朝ドラ「ひらり」など出演

俳優・秋田宗好（むねよし）さんが急性心筋梗塞のため７月１７日に亡くなったことを、所属事務所が２２日に発表した。５４歳だった。

代表取締役社長を務めた「オフィスヤマジャム」の公式サイトで報告。「秋田宗好に関するご報告」と題し、「俳優として多くの作品に出演し、また弊社代表としても尽力してまいりました秋田宗好が、 令和７年７月１７日、急性心筋梗塞のため急逝いたしました。享年５４歳でした」と伝えた。

「あまりにも大きな存在であった秋田との突然の別れを受け止めることができず、 私たち関係者一同は未だ深い悲しみの中におります。秋田を応援し続けてくださった皆さま、支えてくださった関係者の皆さまに、 心より感謝申し上げるとともに秋田が生前携わっていた仕事を無事に終えるため、 訃報のお知らせが遅れましたこと、深くお詫び申し上げます」とつづられ、「なお、葬儀はご遺族の意向により、すでに近親者のみで家族葬にて執り行いました。生前のご厚誼に深く感謝するとともに、謹んでご報告申し上げます」と記した。

秋田さんは１９７０年８月２６日、東京都生まれ。１９９２〜９３年のＮＨＫ朝の連続小説「ひらり」や、フジテレビ系「あすなろ白書」「ラブジェネレーション」「ひとつ屋根の下」「結婚できない男」などの人気作に出演。２００８年から放送されたサントリー「ＤＡＫＡＲＡ」のＣＭでは「脂肪・糖分・塩分」を擬人化したキャラクター「余分三兄弟」の糖分役として出演した。フジテレビ系「タモリのスーパーボキャブラ天国」やテレビ朝日系「タモリ倶楽部」などのバラエティーでも活躍した。