【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間22日・デンバー）

ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地クアーズフィールドでロッキーズ戦に臨む。試合に先立ちスタメンが発表され、休養日が予定されている大谷翔平投手はスタメンから外れた。

大谷は20日（同21日）の同戦で今季10度目のマウンドにあがるも、4回に6安打を浴びるなど、9安打5失点で負け投手となっていた。

登板翌日となったこの日は、休養日となることが予定されている。20日（同21日）の登板後に大谷は「僕から（休養を申し出た）というわけではなく、フロントもそうですし監督とも話しながら、このタイミングがいいんじゃないかということで」と経緯を説明していた。

大谷はここまでチームの127試合中125試合に出場。4月18日（同19日）には真美子夫人の第1子出産のため「父親リスト」に入り、2試合を欠場。6月には投手復帰を果たしたが、登板日翌日も休むことなく出場してきた。

ドジャースはカーショーが先発。8月はここまで3戦3勝となっている。1番にはベッツが入り、4番にコンフォートを起用した。（Full-Count編集部）