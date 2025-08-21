オートロックすり抜け犯行か　エレベーター内で若い男に羽交い締めにされる様子も目撃　神戸市24歳女性刺殺事件

神戸市中央区のマンションで24歳の女性が刺され死亡した事件で、犯人とみられる男が女性の後をつけてオートロックをすり抜けていたことが分かった。

24歳女性が上半身を複数刺され死亡

現場は、神戸市の中心地・JR三ノ宮駅から約700メートルのマンションが立ち並ぶ場所で、21日朝も鑑識作業が続けられている。

20日午後7時半ごろ、兵庫・神戸市中央区のマンションの6階共用部分で、この階に住む会社員・片山恵（かたやま・めぐみ）さん（24）が上半身を複数刺されているのが見つかり、その後、死亡が確認された。

警察によると、直前には、エレベーター内を映すモニターでナイフのようなものを持った若い男が片山さんを羽交い絞めにする様子が目撃されていた。

マンションの住民は、「エレベーター目の前に片方の靴も血だまりもありました」と話した。

また男が、片山さんの後をつけて、1階のオートロックをすり抜ける様子も防犯カメラに映っていて、警察は、この男が刺したとみて特定を急いでいる。

（「Live News days」8月21日放送より）